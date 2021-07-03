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В Ижевске завели дело из-за выброса хлора в водоканале

В Ижевске завели дело из-за выброса хлора в водоканале - РИА Новости, 03.07.2021

В Ижевске завели дело из-за выброса хлора в водоканале

Следственные органы Удмуртии в связи с выбросом хлора на водоочистных сооружениях Ижевска возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T10:19

2021-07-03T10:19

2021-07-03T10:19

александр бречалов

следственный комитет россии (ск рф)

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

происшествия

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УФА, 3 июл – РИА Новости. Следственные органы Удмуртии в связи с выбросом хлора на водоочистных сооружениях Ижевска возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, сообщает СУСК по региону.В пятницу выброс хлора произошел на станции подъема воды в Ижевске. Глава региона Александр Бречалов утром в субботу сообщил, что авария полностью ликвидирована."Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)", - говорится в сообщении удмуртского следствия. Максимальная санкция – лишение свободы на два года.По данным следствия, "2 июля должностные лица МУП Ижевска "Ижводоканал" допустили нарушения установленных правил при использовании в технологическом процессе предприятия опасного химического вещества - хлора, что в результате привело к его выбросу в атмосферу, создавшему угрозу причинения существенного вреда здоровью жителей города"."В рамках расследования уголовного дела произведён осмотр места происшествия, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Производятся допросы сотрудников и руководства муниципального предприятия, принимаются меры к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Последствия аварийной ситуации к настоящему времени ликвидированы, угрозы для населения нет", - информирует СУСК РФ по Удмуртии.

https://ria.ru/20210519/khlor-1732980122.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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александр бречалов, следственный комитет россии (ск рф), удмуртская республика (удмуртия), ижевск, происшествия