В Ижевске завели дело из-за выброса хлора в водоканале
© Фото : ГУ МЧС России по по Удмуртской РеспубликеВыброс хлора произошел на станции подъема воды в Ижевске
УФА, 3 июл – РИА Новости. Следственные органы Удмуртии в связи с выбросом хлора на водоочистных сооружениях Ижевска возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, сообщает СУСК по региону.
В пятницу выброс хлора произошел на станции подъема воды в Ижевске. Глава региона Александр Бречалов утром в субботу сообщил, что авария полностью ликвидирована.
"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)", - говорится в сообщении удмуртского следствия. Максимальная санкция – лишение свободы на два года.
По данным следствия, "2 июля должностные лица МУП Ижевска "Ижводоканал" допустили нарушения установленных правил при использовании в технологическом процессе предприятия опасного химического вещества - хлора, что в результате привело к его выбросу в атмосферу, создавшему угрозу причинения существенного вреда здоровью жителей города".
"В рамках расследования уголовного дела произведён осмотр места происшествия, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Производятся допросы сотрудников и руководства муниципального предприятия, принимаются меры к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Последствия аварийной ситуации к настоящему времени ликвидированы, угрозы для населения нет", - информирует СУСК РФ по Удмуртии.