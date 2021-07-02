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В Ижевске произошел выброс хлора на станции подъема воды
В Ижевске произошел выброс хлора на станции подъема воды - РИА Новости, 02.07.2021
В Ижевске произошел выброс хлора на станции подъема воды
В Ижевске на станции подъема воды произошел выброс хлора, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Инцидент произошел по адресу улица Песочная, 9а. Никто не пострадал,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:25
2021-07-02T20:25
2021-07-02T22:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ижевск
происшествия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Ижевске на станции подъема воды произошел выброс хлора, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Инцидент произошел по адресу улица Песочная, 9а. Никто не пострадал, девять человек эвакуировали.Жителей "Городка Метлаллургов" попросили покинуть район. Объем утечки хлора составил 800 кг, выставляются водяные завесы, чтобы облако после утечки не направлялось в сторону жилых домов. Рабтали шесть стволов системы орошения, чтобы сбить пары хлора."Технологический процесс предприятия не нарушен", — добавил представитель экстренных служб.Отмечается, что удалось локализовать распределения облака хлора в пределах предприятия. Как сообщил глава региона Александр Бречалов, опасности для жизни и здоровья людей нет. Прокуратура организовала проверку.На сайте регионального МЧС опубликовали памятку с рекомендациями для населения. В ней отмечается, что в нормальных условиях хлор — токсичный газ желто-зеленого цвета с резким запахом. Он в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому при утечках стелется по земле, заполняет овраги, подвалы, первые этажи зданий.При утечке следует: При отравлении хлором наблюдаются следующие симптомы: слезы, боль в носоглотке и глазах, удушье, жжение в груди, кашель с кровяной мокротой. В тяжелых случаях: отек легких, падение сердечной деятельности, остановка дыхания и смерть.До прибытия врачей пострадавшим необходимо:
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ижевск, происшествия
В Ижевске произошел выброс хлора на станции подъема воды
20:25 02.07.2021 (обновлено: 22:07 02.07.2021)
В Ижевске произошел выброс хлора на станции подъема воды
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Ижевске на станции подъема воды произошел выброс хлора, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Инцидент произошел по адресу улица Песочная, 9а. Никто не пострадал, девять человек эвакуировали.
Жителей "Городка Метлаллургов" попросили покинуть район. Объем утечки хлора составил 800 кг, выставляются водяные завесы, чтобы облако после утечки не направлялось в сторону жилых домов. Рабтали шесть стволов системы орошения, чтобы сбить пары хлора.
"Технологический процесс предприятия не нарушен", — добавил представитель экстренных служб.
"Эвакуация не требуется. Замеры не подтвердили превышения предельных допустимых концентраций вредных веществ", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Отмечается, что удалось локализовать распределения облака хлора в пределах предприятия. Как сообщил глава региона Александр Бречалов, опасности для жизни и здоровья людей нет. Прокуратура организовала проверку.
На сайте регионального МЧС опубликовали памятку
с рекомендациями для населения. В ней отмечается, что в нормальных условиях хлор — токсичный газ желто-зеленого цвета с резким запахом. Он в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому при утечках стелется по земле, заполняет овраги, подвалы, первые этажи зданий.
При утечке следует:
—держаться той стороны улицы, откуда дует ветер;
—избегать низких мест: не спускаться в подвалы, тоннели и так далее;
—на короткое время органы дыхания можно защитить тряпичной повязкой, смоченной раствором сульфата натрия.
При отравлении хлором наблюдаются следующие симптомы: слезы, боль в носоглотке и глазах, удушье, жжение в груди, кашель с кровяной мокротой. В тяжелых случаях: отек легких, падение сердечной деятельности, остановка дыхания и смерть.
До прибытия врачей пострадавшим необходимо:
—соблюдать строгий постельный режим;
—промывание глаз, носа, рта 2% раствором питьевой соды;
—ингаляция теплыми водяными парами с добавлением питьевой соды, закапывание в глаза вазелинового или оливкового масла;
—обильное питье: молоко, белковая вода (взвесь белка сырого яйца в 250-500 мл).