https://ria.ru/20210703/swinton-1739670565.html
Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона - РИА Новости, 03.07.2021
Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, сообщает Variety. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T06:06
2021-07-03T06:06
2021-07-03T09:26
культура
кино и сериалы
новости культуры
уэс андерсон
тильда суинтон
рим
мадрид (город)
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155478/77/1554787706_0:10:2779:1573_1920x0_80_0_0_c5eaed79d060d36cef80676ff8bb141a.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, сообщает Variety.Съемки картины начнутся уже в сентябре этого года. По данным СМИ, изначально планировалось снимать ленту в Риме, однако теперь известно, что площадку перенесли в Испанию. Два месяца назад в городе Чинчоне, расположенном к юго-востоку от Мадрида, приступили к строительству декораций, и они напоминают пустынный пейзаж из вестернов. Правда, делать какие-либо выводы, о чем будет фильм, пока рано. Сюжет держится в секрете."Кино не об Испании", — намекнула Суинтон. Актриса и режиссер уже работали вместе над проектами "Остров собак", "Королевство полной Луны", "Отель "Гранд Будапешт" и картиной "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан".
https://ria.ru/20210121/swinton-1593897176.html
рим
мадрид (город)
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155478/77/1554787706_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_3bce7a8eae080b87275e0345f84ade70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, уэс андерсон, тильда суинтон, рим, мадрид (город), испания
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, сообщает
Variety.
Съемки картины начнутся уже в сентябре этого года. По данным СМИ, изначально планировалось снимать ленту в Риме, однако теперь известно, что площадку перенесли в Испанию.
Два месяца назад в городе Чинчоне, расположенном к юго-востоку от Мадрида, приступили к строительству декораций, и они напоминают пустынный пейзаж из вестернов. Правда, делать какие-либо выводы, о чем будет фильм, пока рано. Сюжет держится в секрете.
"Кино не об Испании", — намекнула Суинтон.
Актриса и режиссер уже работали вместе над проектами "Остров собак", "Королевство полной Луны", "Отель "Гранд Будапешт" и картиной "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан".