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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210703/swinton-1739670565.html
Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона - РИА Новости, 03.07.2021
Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, сообщает Variety. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T06:06
2021-07-03T09:26
культура
кино и сериалы
новости культуры
уэс андерсон
тильда суинтон
рим
мадрид (город)
испания
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, сообщает Variety.Съемки картины начнутся уже в сентябре этого года. По данным СМИ, изначально планировалось снимать ленту в Риме, однако теперь известно, что площадку перенесли в Испанию. Два месяца назад в городе Чинчоне, расположенном к юго-востоку от Мадрида, приступили к строительству декораций, и они напоминают пустынный пейзаж из вестернов. Правда, делать какие-либо выводы, о чем будет фильм, пока рано. Сюжет держится в секрете."Кино не об Испании", — намекнула Суинтон. Актриса и режиссер уже работали вместе над проектами "Остров собак", "Королевство полной Луны", "Отель "Гранд Будапешт" и картиной "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан".
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кино и сериалы, новости культуры, уэс андерсон, тильда суинтон, рим, мадрид (город), испания

Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

06:06 03.07.2021 (обновлено: 09:26 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБританская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Британская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, сообщает Variety.
Съемки картины начнутся уже в сентябре этого года. По данным СМИ, изначально планировалось снимать ленту в Риме, однако теперь известно, что площадку перенесли в Испанию.
Два месяца назад в городе Чинчоне, расположенном к юго-востоку от Мадрида, приступили к строительству декораций, и они напоминают пустынный пейзаж из вестернов. Правда, делать какие-либо выводы, о чем будет фильм, пока рано. Сюжет держится в секрете.
"Кино не об Испании", — намекнула Суинтон.
Актриса и режиссер уже работали вместе над проектами "Остров собак", "Королевство полной Луны", "Отель "Гранд Будапешт" и картиной "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан".
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КультураКино и сериалыНовости культурыУэс АндерсонТильда СуинтонРимМадрид (город)Испания
 
 
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