https://ria.ru/20210703/swinton-1739670565.html

Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона - РИА Новости, 03.07.2021

Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, сообщает Variety. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T06:06

2021-07-03T06:06

2021-07-03T09:26

культура

кино и сериалы

новости культуры

уэс андерсон

тильда суинтон

рим

мадрид (город)

испания

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, сообщает Variety.Съемки картины начнутся уже в сентябре этого года. По данным СМИ, изначально планировалось снимать ленту в Риме, однако теперь известно, что площадку перенесли в Испанию. Два месяца назад в городе Чинчоне, расположенном к юго-востоку от Мадрида, приступили к строительству декораций, и они напоминают пустынный пейзаж из вестернов. Правда, делать какие-либо выводы, о чем будет фильм, пока рано. Сюжет держится в секрете."Кино не об Испании", — намекнула Суинтон. Актриса и режиссер уже работали вместе над проектами "Остров собак", "Королевство полной Луны", "Отель "Гранд Будапешт" и картиной "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан".

https://ria.ru/20210121/swinton-1593897176.html

рим

мадрид (город)

испания

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кино и сериалы, новости культуры, уэс андерсон, тильда суинтон, рим, мадрид (город), испания