Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине "Спутник V"
13:45 03.07.2021 (обновлено: 15:47 03.07.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме, рассказали в беседе с URA.RU ведущие российские вирусологи.
"Аденовирус, даже "дикий", неизмененный, попадая в ядро наших клеток, присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается", — пояснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
По его словам, аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках он остается около двух недель после вакцинации.
С мнением коллеги согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов. Он отметил, что у аденовирусов, на основе которых создан "Спутник V", специально убрали часть генома.
Вакцина "Спутник V" создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Массовая вакцинация началась в России в середине января. Помимо "Спутника V", россияне могут привиться "ЭпиВакКороной", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, и вакциной "КовиВак", созданной Центром имени Чумакова РАН. Кроме того, Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину — "Спутник Лайт". Ее планируется использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.