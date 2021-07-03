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Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине "Спутник V"

Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине "Спутник V" - РИА Новости, 03.07.2021

Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме, рассказали в беседе с РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T13:45

2021-07-03T13:45

2021-07-03T15:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме, рассказали в беседе с URA.RU ведущие российские вирусологи. По его словам, аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках он остается около двух недель после вакцинации. С мнением коллеги согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов. Он отметил, что у аденовирусов, на основе которых создан "Спутник V", специально убрали часть генома. Вакцина "Спутник V" создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Массовая вакцинация началась в России в середине января. Помимо "Спутника V", россияне могут привиться "ЭпиВакКороной", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, и вакциной "КовиВак", созданной Центром имени Чумакова РАН. Кроме того, Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину — "Спутник Лайт". Ее планируется использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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