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Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине "Спутник V"
Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине "Спутник V" - РИА Новости, 03.07.2021
Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине "Спутник V"
Вакцина "Спутник V" не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме, рассказали в беседе с РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:45
2021-07-03T15:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме, рассказали в беседе с URA.RU ведущие российские вирусологи. По его словам, аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках он остается около двух недель после вакцинации. С мнением коллеги согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов. Он отметил, что у аденовирусов, на основе которых создан "Спутник V", специально убрали часть генома. Вакцина "Спутник V" создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Массовая вакцинация началась в России в середине января. Помимо "Спутника V", россияне могут привиться "ЭпиВакКороной", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, и вакциной "КовиВак", созданной Центром имени Чумакова РАН. Кроме того, Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину — "Спутник Лайт". Ее планируется использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине "Спутник V"

13:45 03.07.2021 (обновлено: 15:47 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме, рассказали в беседе с URA.RU ведущие российские вирусологи.

"Аденовирус, даже "дикий", неизмененный, попадая в ядро наших клеток, присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается", — пояснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках он остается около двух недель после вакцинации.
С мнением коллеги согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов. Он отметил, что у аденовирусов, на основе которых создан "Спутник V", специально убрали часть генома.
Вакцина "Спутник V" создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Массовая вакцинация началась в России в середине января. Помимо "Спутника V", россияне могут привиться "ЭпиВакКороной", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, и вакциной "КовиВак", созданной Центром имени Чумакова РАН. Кроме того, Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину — "Спутник Лайт". Ее планируется использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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