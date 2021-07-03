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Не менее десяти человек заблокированы в домах после оползня в Японии
Не менее десяти человек заблокированы в домах после оползня в Японии - РИА Новости, 03.07.2021
Не менее десяти человек заблокированы в домах после оползня в Японии
Противопожарные службы города Атами японской префектуры Сидзуока получили не менее 10 сообщений от жителей, что они оказались заблокированными в своих домах... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T10:36
2021-07-03T10:36
2021-07-03T11:45
сидзуока (префектура)
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Противопожарные службы города Атами японской префектуры Сидзуока получили не менее 10 сообщений от жителей, что они оказались заблокированными в своих домах после мощного оползня, сообщает агентство Киодо.Около 10 утра субботы в Атами к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. Разрушены не менее 10 жилых домов, судьба не менее 20 человек неизвестна. В районе бедствия идут поисково-спасательные работы местной полиции и противопожарной службы.По данным источников агентства в полиции префектуры, сотрудники береговой охраны сообщили, что в районе порта обнаружены тела двух человек без признаков жизни, которые могли быть унесены оползнем. Данные проверяются.В связи с повышенным риском новых оползней власти префектуры объявили о необходимости срочной эвакуации для более чем 35,5 тысячи человек. В городском музее искусства развернут центр временного пребывания. Туда, по последним данным, эвакуированы уже 14 человек.Администрация префектуры Сидзуока запросила помощь у сил самообороны Японии в поиске людей. К месту схода оползня днем субботы прибыли около 30 служащих сил самообороны.Последние несколько дней в районе бедствия идут мощные ливневые дожди. По оценкам метеорологов, в префектуре Сидзуока за последние 48 часов выпало не менее 300 миллиметров осадков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739725745_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d322488855691654c7bf42aae37723b.jpg
В японском Атами сошел мощный оползень
Мощный оползень сошел в городе Атами в Японии, могли пострадать не менее 20 человек, разрушены 10 домов.
2021-07-03T10:36
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РИА Новости
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видео, сидзуока (префектура), япония, токио, в мире
Не менее десяти человек заблокированы в домах после оползня в Японии
10:36 03.07.2021 (обновлено: 11:45 03.07.2021)
Спасатели в Японии получили не менее десяти сообщений о заблокированных людях после оползня
ТОКИО, 3 июл – РИА Новости.
Противопожарные службы города Атами японской префектуры Сидзуока
получили не менее 10 сообщений от жителей, что они оказались заблокированными в своих домах после мощного оползня, сообщает агентство Киодо
.
Около 10 утра субботы в Атами к юго-западу от Токио сошел мощный оползень
. Разрушены не менее 10 жилых домов, судьба не менее 20 человек неизвестна. В районе бедствия идут поисково-спасательные работы местной полиции и противопожарной службы.
По данным источников агентства в полиции префектуры, сотрудники береговой охраны сообщили, что в районе порта обнаружены тела двух человек без признаков жизни, которые могли быть унесены оползнем. Данные проверяются.
В связи с повышенным риском новых оползней власти префектуры объявили о необходимости срочной эвакуации для более чем 35,5 тысячи человек. В городском музее искусства развернут центр временного пребывания. Туда, по последним данным, эвакуированы уже 14 человек.
Администрация префектуры Сидзуока запросила помощь у сил самообороны Японии
в поиске людей. К месту схода оползня днем субботы прибыли около 30 служащих сил самообороны.
Последние несколько дней в районе бедствия идут мощные ливневые дожди. По оценкам метеорологов, в префектуре Сидзуока за последние 48 часов выпало не менее 300 миллиметров осадков.