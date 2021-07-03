https://ria.ru/20210703/opolzen-1739721706.html

Не менее десяти человек заблокированы в домах после оползня в Японии

Не менее десяти человек заблокированы в домах после оползня в Японии - РИА Новости, 03.07.2021

Не менее десяти человек заблокированы в домах после оползня в Японии

Противопожарные службы города Атами японской префектуры Сидзуока получили не менее 10 сообщений от жителей, что они оказались заблокированными в своих домах... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T10:36

2021-07-03T10:36

2021-07-03T11:45

сидзуока (префектура)

япония

токио

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739725745_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1af7d4d3d69d9ddfdbe49274c4178ca.jpg

ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Противопожарные службы города Атами японской префектуры Сидзуока получили не менее 10 сообщений от жителей, что они оказались заблокированными в своих домах после мощного оползня, сообщает агентство Киодо.Около 10 утра субботы в Атами к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. Разрушены не менее 10 жилых домов, судьба не менее 20 человек неизвестна. В районе бедствия идут поисково-спасательные работы местной полиции и противопожарной службы.По данным источников агентства в полиции префектуры, сотрудники береговой охраны сообщили, что в районе порта обнаружены тела двух человек без признаков жизни, которые могли быть унесены оползнем. Данные проверяются.В связи с повышенным риском новых оползней власти префектуры объявили о необходимости срочной эвакуации для более чем 35,5 тысячи человек. В городском музее искусства развернут центр временного пребывания. Туда, по последним данным, эвакуированы уже 14 человек.Администрация префектуры Сидзуока запросила помощь у сил самообороны Японии в поиске людей. К месту схода оползня днем субботы прибыли около 30 служащих сил самообороны.Последние несколько дней в районе бедствия идут мощные ливневые дожди. По оценкам метеорологов, в префектуре Сидзуока за последние 48 часов выпало не менее 300 миллиметров осадков.

сидзуока (префектура)

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В японском Атами сошел мощный оползень Мощный оползень сошел в городе Атами в Японии, могли пострадать не менее 20 человек, разрушены 10 домов. 2021-07-03T10:36 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, сидзуока (префектура), япония, токио, в мире