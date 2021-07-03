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Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе - РИА Новости, 03.07.2021
Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
В японском городе Атами (префектура Сидзуока) сошел мощный оползень, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T08:14
2021-07-03T08:14
2021-07-03T12:26
сидзуока (префектура)
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ТОКИО, 3 июн — РИА Новости. В японском городе Атами (префектура Сидзуока) сошел мощный оползень, сообщает агентство Киодо.Это произошло около 10 утра по местному времени. Сообщается, что не менее 20 человек пропали без вести. В районе бедствия начались поисково-спасательные работы. Местная администрация запросила у сил самообороны Японии помощь в поиске людей.В городском музее искусства развернули центр временного пребывания. По последним данным, туда отправили уже 14 человек.Позже стало известно о как минимум двух погибших. Противопожарные службы получили не менее 10 сообщений от жителей, которые оказались заблокированными в своих домах.На этой неделе в префектуре Сидзуока идут сильные ливни. Как сообщают метеорологи, за последние 48 часов там выпало не менее 300 миллиметров осадков.Власти префектуры объявили наивысший уровень опасности для почти 21 тысячи жилых домов и призвали 35,5 тысячи человек немедленно эвакуироваться.Премьер-министр Ёсихидэ Суга провел по этому поводу совещание с министром по управлению действиями по ликвидации стихийных бедствий Ясуфуми Танахаси. В резиденции главы правительства создали штаб по ликвидации последствий стихии.
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В японском Атами сошел мощный оползень
Мощный оползень сошел в городе Атами в Японии, могли пострадать не менее 20 человек, разрушены 10 домов.
2021-07-03T08:14
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, сидзуока (префектура), япония, токио, в мире
Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
08:14 03.07.2021 (обновлено: 12:26 03.07.2021)
Мощный оползень разрушил 10 домов в городе Атами в центральной части Японии
ТОКИО, 3 июн — РИА Новости.
В японском городе Атами (префектура Сидзуока
) сошел мощный оползень, сообщает агентство Киодо
.
Это произошло около 10 утра по местному времени. Сообщается, что не менее 20 человек пропали без вести. В районе бедствия начались поисково-спасательные работы. Местная администрация запросила у сил самообороны Японии
помощь в поиске людей.
В городском музее искусства развернули центр временного пребывания. По последним данным, туда отправили уже 14 человек.
Позже стало известно о как минимум двух погибших. Противопожарные службы получили не менее 10 сообщений от жителей, которые оказались заблокированными в своих домах.
На этой неделе в префектуре Сидзуока идут сильные ливни. Как сообщают метеорологи, за последние 48 часов там выпало не менее 300 миллиметров осадков.
Власти префектуры объявили наивысший уровень опасности для почти 21 тысячи жилых домов и призвали 35,5 тысячи человек немедленно эвакуироваться.
Премьер-министр Ёсихидэ Суга провел по этому поводу совещание с министром по управлению действиями по ликвидации стихийных бедствий Ясуфуми Танахаси. В резиденции главы правительства создали штаб по ликвидации последствий стихии.