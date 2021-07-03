https://ria.ru/20210703/opolzen-1739712944.html

Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе

Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе - РИА Новости, 03.07.2021

Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе

В японском городе Атами (префектура Сидзуока) сошел мощный оползень, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T08:14

2021-07-03T08:14

2021-07-03T12:26

сидзуока (префектура)

япония

токио

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739715736_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_77af065c02aafca8084e2c240504696f.jpg

ТОКИО, 3 июн — РИА Новости. В японском городе Атами (префектура Сидзуока) сошел мощный оползень, сообщает агентство Киодо.Это произошло около 10 утра по местному времени. Сообщается, что не менее 20 человек пропали без вести. В районе бедствия начались поисково-спасательные работы. Местная администрация запросила у сил самообороны Японии помощь в поиске людей.В городском музее искусства развернули центр временного пребывания. По последним данным, туда отправили уже 14 человек.Позже стало известно о как минимум двух погибших. Противопожарные службы получили не менее 10 сообщений от жителей, которые оказались заблокированными в своих домах.На этой неделе в префектуре Сидзуока идут сильные ливни. Как сообщают метеорологи, за последние 48 часов там выпало не менее 300 миллиметров осадков.Власти префектуры объявили наивысший уровень опасности для почти 21 тысячи жилых домов и призвали 35,5 тысячи человек немедленно эвакуироваться.Премьер-министр Ёсихидэ Суга провел по этому поводу совещание с министром по управлению действиями по ликвидации стихийных бедствий Ясуфуми Танахаси. В резиденции главы правительства создали штаб по ликвидации последствий стихии.

сидзуока (префектура)

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В японском Атами сошел мощный оползень Мощный оползень сошел в городе Атами в Японии, могли пострадать не менее 20 человек, разрушены 10 домов. 2021-07-03T08:14 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, сидзуока (префектура), япония, токио, в мире