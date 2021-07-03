Баку передал Еревану 15 задержанных армян
21:08 03.07.2021 (обновлено: 23:50 03.07.2021)
© Sputnik/Andranik GhazaryanГегаркуник
© Sputnik/Andranik Ghazaryan
Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян, приговоренных к лишению свободы
БАКУ, 3 июл — РИА Новости. Баку передал Еревану 15 граждан Армении, приговоренных судом к лишению свободы, чей срок заключения истек, сообщили в МИД Азербайджана.
Там указали, что это было сделано в качестве гуманитарного шага в ответ на предоставление карт минных полей.
"Третьего июля 2021 года по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах", — уточнили в ведомстве.
Баку также выразил благодарность командующему российским миротворческим контингентом Рустаму Мурадову "за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт".
В МИД подчеркнули, что это спасет жизни десятков тысяч граждан Азербайджана, в том числе саперов, ускорит строительство и реконструкцию объектов в регионе, а также возвращение беженцев.
В свою очередь, кабмин Армении подтвердил возвращение из Азербайджана 15-ти жителей Ширакской области, которых в Ереване считали пленными.
"Правительство Армении выражает благодарность Российской Федерации за посредническую роль", — добавили в кабинете министров.
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