https://ria.ru/20210703/obmen-1739767105.html

Баку передал Еревану 15 задержанных армян

Баку передал Еревану 15 задержанных армян - РИА Новости, 03.07.2021

Баку передал Еревану 15 задержанных армян

Баку передал Еревану 15 граждан Армении, приговоренных судом к лишению свободы, чей срок заключения истек, сообщили в МИД Азербайджана. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T21:08

2021-07-03T21:08

2021-07-03T23:50

рустам мурадов

россия

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армения

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БАКУ, 3 июл — РИА Новости. Баку передал Еревану 15 граждан Армении, приговоренных судом к лишению свободы, чей срок заключения истек, сообщили в МИД Азербайджана. Там указали, что это было сделано в качестве гуманитарного шага в ответ на предоставление карт минных полей. Баку также выразил благодарность командующему российским миротворческим контингентом Рустаму Мурадову "за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт".В МИД подчеркнули, что это спасет жизни десятков тысяч граждан Азербайджана, в том числе саперов, ускорит строительство и реконструкцию объектов в регионе, а также возвращение беженцев.В свою очередь, кабмин Армении подтвердил возвращение из Азербайджана 15-ти жителей Ширакской области, которых в Ереване считали пленными. "Правительство Армении выражает благодарность Российской Федерации за посредническую роль", — добавили в кабинете министров.

https://ria.ru/20210625/aliev-1738612289.html

россия

азербайджан

армения

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рустам мурадов, россия, мид азербайджана, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире