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Жириновский прокомментировал ситуацию с депутатом Лебедевым
Жириновский прокомментировал ситуацию с депутатом Лебедевым - РИА Новости, 03.07.2021
Жириновский прокомментировал ситуацию с депутатом Лебедевым
Речь об "отставке" вице-спикера ГД Игоря Лебедева, решившего не участвовать в выборах в этом году, не идет, решение принималось по обоюдному согласию, заявил... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T18:41
2021-07-03T18:41
россия
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Речь об "отставке" вице-спикера ГД Игоря Лебедева, решившего не участвовать в выборах в этом году, не идет, решение принималось по обоюдному согласию, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Ранее Лебедев, старший сын Жириновского, сообщил, что решил приостановить свою политическую деятельность и не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в этом году. По его словам, решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией. После этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что такое решение Лебедева якобы было вызвано конфликтом с Жириновским из-за назначений внутри партии."Отставки Лебедева никакой нет, все по нашему обоюдному согласию. Он хочет заниматься другими проектами, он уже много лет вместе с нами, у него есть желание заняться другим делом... Все было в формате самых нормальных, хороших отношений, и никаких спорных моментов - (Михаил) Дегтярев, (Василий) Власов - не было... У нас нет никаких проблем с Игорем Владимировичем", - заявил Жириновский радиостанции "Комсомольская правда".
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россия, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с депутатом Лебедевым
18:41 03.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Лидер ЛДПР Жириновский прокомментировал ситуацию с депутатом Лебедевым

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Речь об "отставке" вице-спикера ГД Игоря Лебедева, решившего не участвовать в выборах в этом году, не идет, решение принималось по обоюдному согласию, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее Лебедев, старший сын Жириновского, сообщил, что решил приостановить свою политическую деятельность и не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в этом году. По его словам, решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией. После этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что такое решение Лебедева якобы было вызвано конфликтом с Жириновским из-за назначений внутри партии.
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"Отставки Лебедева никакой нет, все по нашему обоюдному согласию. Он хочет заниматься другими проектами, он уже много лет вместе с нами, у него есть желание заняться другим делом... Все было в формате самых нормальных, хороших отношений, и никаких спорных моментов - (Михаил) Дегтярев, (Василий) Власов - не было... У нас нет никаких проблем с Игорем Владимировичем", - заявил Жириновский радиостанции "Комсомольская правда".
 
РоссияЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
 
 
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