https://ria.ru/20210703/lebedev-1739757877.html

Жириновский прокомментировал ситуацию с депутатом Лебедевым

Жириновский прокомментировал ситуацию с депутатом Лебедевым - РИА Новости, 03.07.2021

Жириновский прокомментировал ситуацию с депутатом Лебедевым

Речь об "отставке" вице-спикера ГД Игоря Лебедева, решившего не участвовать в выборах в этом году, не идет, решение принималось по обоюдному согласию, заявил... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T18:41

2021-07-03T18:41

2021-07-03T18:41

россия

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600496729_0:18:3230:1835_1920x0_80_0_0_a7afc4fa12c9309c93bc6ef736f2038f.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Речь об "отставке" вице-спикера ГД Игоря Лебедева, решившего не участвовать в выборах в этом году, не идет, решение принималось по обоюдному согласию, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Ранее Лебедев, старший сын Жириновского, сообщил, что решил приостановить свою политическую деятельность и не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в этом году. По его словам, решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией. После этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что такое решение Лебедева якобы было вызвано конфликтом с Жириновским из-за назначений внутри партии."Отставки Лебедева никакой нет, все по нашему обоюдному согласию. Он хочет заниматься другими проектами, он уже много лет вместе с нами, у него есть желание заняться другим делом... Все было в формате самых нормальных, хороших отношений, и никаких спорных моментов - (Михаил) Дегтярев, (Василий) Власов - не было... У нас нет никаких проблем с Игорем Владимировичем", - заявил Жириновский радиостанции "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20210625/ldpr-1738643986.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика