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В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами
В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами - РИА Новости, 03.07.2021
В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами
Выпускникам одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами, сейчас их исправляют, чтобы выпускники могли подать... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T15:36
2021-07-03T15:36
россия
калининский район
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Выпускникам одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами, сейчас их исправляют, чтобы выпускники могли подать документы для поступления в вузы, сообщили в пресс-службе администрации района."В одной из школ 42 выпускникам выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде. Сейчас школа готовит новые коды. Аттестаты с правильными кодами выдадут на следующей неделе, на поступление в вуз этот не повлияет, ведь прием документов у абитуриентов длится до 25 июля", - рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Калининского района.Собеседница агентства добавила, что QR-коды в аттестатах в этом году используются впервые, они генерируются в специальной программе и выпускаются школой."В школе в этом году 43 выпускника, они сделали первый QR-код, проверили его - он был верен, и они начали делать следующие. В итоге 42 кода оказались с ошибкой. Педагогический состав школы и мы приносим свои извинения выпускникам из-за этой ситуации", - отметили в пресс-службе администрации района.Ранее сообщилось, что аттестаты российских школ начнут маркировать QR-кодами в 2021 году в соответствии с приказом министерства просвещения РФ. Сам код располагается на оборотной стороне титула аттестата. Это должно позволить подтвердить подлинность документа и избежать подделок.
https://ria.ru/20210702/qr-1739661414.html
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россия, калининский район, санкт-петербург, общество
В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами
15:36 03.07.2021
 
© Фото : сайт школы №339 Невского района Санкт-ПетербургаШкола №339 на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге
Школа №339 на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : сайт школы №339 Невского района Санкт-Петербурга

В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Выпускникам одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами, сейчас их исправляют, чтобы выпускники могли подать документы для поступления в вузы, сообщили в пресс-службе администрации района.
"В одной из школ 42 выпускникам выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде. Сейчас школа готовит новые коды. Аттестаты с правильными кодами выдадут на следующей неделе, на поступление в вуз этот не повлияет, ведь прием документов у абитуриентов длится до 25 июля", - рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Калининского района.
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Собеседница агентства добавила, что QR-коды в аттестатах в этом году используются впервые, они генерируются в специальной программе и выпускаются школой.
"В школе в этом году 43 выпускника, они сделали первый QR-код, проверили его - он был верен, и они начали делать следующие. В итоге 42 кода оказались с ошибкой. Педагогический состав школы и мы приносим свои извинения выпускникам из-за этой ситуации", - отметили в пресс-службе администрации района.
Ранее сообщилось, что аттестаты российских школ начнут маркировать QR-кодами в 2021 году в соответствии с приказом министерства просвещения РФ. Сам код располагается на оборотной стороне титула аттестата. Это должно позволить подтвердить подлинность документа и избежать подделок.
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РоссияКалининский районСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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