https://ria.ru/20210703/kod-1739743474.html

В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами

В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами - РИА Новости, 03.07.2021

В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами

Выпускникам одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами, сейчас их исправляют, чтобы выпускники могли подать... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T15:36

2021-07-03T15:36

2021-07-03T15:36

россия

калининский район

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Выпускникам одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами, сейчас их исправляют, чтобы выпускники могли подать документы для поступления в вузы, сообщили в пресс-службе администрации района."В одной из школ 42 выпускникам выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде. Сейчас школа готовит новые коды. Аттестаты с правильными кодами выдадут на следующей неделе, на поступление в вуз этот не повлияет, ведь прием документов у абитуриентов длится до 25 июля", - рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Калининского района.Собеседница агентства добавила, что QR-коды в аттестатах в этом году используются впервые, они генерируются в специальной программе и выпускаются школой."В школе в этом году 43 выпускника, они сделали первый QR-код, проверили его - он был верен, и они начали делать следующие. В итоге 42 кода оказались с ошибкой. Педагогический состав школы и мы приносим свои извинения выпускникам из-за этой ситуации", - отметили в пресс-службе администрации района.Ранее сообщилось, что аттестаты российских школ начнут маркировать QR-кодами в 2021 году в соответствии с приказом министерства просвещения РФ. Сам код располагается на оборотной стороне титула аттестата. Это должно позволить подтвердить подлинность документа и избежать подделок.

https://ria.ru/20210702/qr-1739661414.html

https://ria.ru/20210701/sayty-1739356134.html

россия

калининский район

санкт-петербург

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россия, калининский район, санкт-петербург, общество