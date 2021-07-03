https://ria.ru/20210703/kibersfera-1739739381.html
Сенатор рассказал о ситуации в киберсфере между Россией и США
Сенатор рассказал о ситуации в киберсфере между Россией и США - РИА Новости, 03.07.2021
Сенатор рассказал о ситуации в киберсфере между Россией и США
США постарались бы как можно быстрее заключить соглашение с Россией в сфере кибербезопасности, если бы были действительно заинтересованы в защите своих структур РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T14:33
2021-07-03T14:33
2021-07-03T14:33
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США постарались бы как можно быстрее заключить соглашение с Россией в сфере кибербезопасности, если бы были действительно заинтересованы в защите своих структур от хакерских атак, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее американское издание Wired со ссылкой на данные компании Huntress, следящей за кибербезопасностью, написало, что по меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России."Прошло около 20 дней после саммита глав России и США. Но в Соединённых Штатах многие не заинтересованы в улучшении отношений Москвы и Вашингтона по карьерным, экономическим, идеологическим соображениям. Отсюда и появление таких политических, провокационных заявлений о якобы участии хакеров из РФ в кибератаках", - сказал парламентарий.Он отметил, что намеренно выбирается такая сфера, в которой подобные факты трудно проверить."Если бы США действительно были заинтересованы в обеспечении своей кибербезопасности, они бы не откладывая сели с Россией за стол переговоров, чтобы выработать правила совместного сотрудничества в этой сфере. Но я не вижу никаких подвижек со стороны Вашингтона в этом направлении", - заявил Цеков.В Женеве 16 июня состоялась первая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
https://ria.ru/20210628/kiberbezopasnost-1738847017.html
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россия, сергей цеков, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Сенатор рассказал о ситуации в киберсфере между Россией и США
Сенатор Цеков рассказал о ситуации в киберсфере между Россией и США