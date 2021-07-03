https://ria.ru/20210703/dom-1739758570.html

Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 24

Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 24 - РИА Новости, 03.07.2021

Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 24

Число погибших в результате обрушения жилого дома в американском штате Флорида увеличилось до 24, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T18:51

2021-07-03T18:51

2021-07-03T18:51

флорида

майами

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738867462_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d275b17d6380ab4e0bbc51c9c469ba8.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения жилого дома в американском штате Флорида увеличилось до 24, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."В ходе проходивших ночью поисков команды специалистов извлекли тела еще двух жертв. Подтверждены 24 смерти", - заявила она. Трансляция велась в Facebook полиции округа.Мэр добавила, что 124 человек числятся пропавшими без вести. Также она отметила, что многие спрашивают о домашних животных, которые могли оказаться под завалами, но пока специалисты их не обнаружили.Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушены около половины из 130 расположенных в нем квартир.

флорида

майами

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, майами, сша, в мире