https://ria.ru/20210702/yazva-1739660193.html

В Армении выявили новые случаи сибирской язвы

В Армении выявили новые случаи сибирской язвы - РИА Новости, 02.07.2021

В Армении выявили новые случаи сибирской язвы

Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявлены в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава страны. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:15

2021-07-02T18:15

2021-07-02T18:15

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ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявлены в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава страны.Тридцатого июня министерство сообщило о заражении сибирской язвой трех жителей Гегаркуникской области на востоке страны. Все они были доставлены в инфекционное отделение медцентра города Мартуни."В ходе исследования, проведенного национальным центром по контролю и профилактике заболеваний, диагноз "сибирская язва" подтвержден у пяти жителей села Исаакян Анийского района Ширакской области (на северо-западе Армении – ред.)", - говорится в сообщении на странице минздрава в Facebook.Отмечается, что в целом были обследованы семь жителей cела после сообщений о выявлении там сибирской язвы у животных. По данным минздрава, заболевшие лечатся в инфекционной больнице города Гюмри, их состояние медики оценивают как легкое и средней тяжести."Таким образом, по состоянию на 2 июля в Гегаркуникской и Ширакской областях подтверждены восемь случаев сибирской язвы. Больные получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.

https://ria.ru/20210317/leprozoriy-1600572548.html

https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733920788.html

гюмри

армения

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гюмри, армения, в мире