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В Армении выявили новые случаи сибирской язвы
В Армении выявили новые случаи сибирской язвы - РИА Новости, 02.07.2021
В Армении выявили новые случаи сибирской язвы
Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявлены в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава страны. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:15
2021-07-02T18:15
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ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявлены в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава страны.Тридцатого июня министерство сообщило о заражении сибирской язвой трех жителей Гегаркуникской области на востоке страны. Все они были доставлены в инфекционное отделение медцентра города Мартуни."В ходе исследования, проведенного национальным центром по контролю и профилактике заболеваний, диагноз "сибирская язва" подтвержден у пяти жителей села Исаакян Анийского района Ширакской области (на северо-западе Армении – ред.)", - говорится в сообщении на странице минздрава в Facebook.Отмечается, что в целом были обследованы семь жителей cела после сообщений о выявлении там сибирской язвы у животных. По данным минздрава, заболевшие лечатся в инфекционной больнице города Гюмри, их состояние медики оценивают как легкое и средней тяжести."Таким образом, по состоянию на 2 июля в Гегаркуникской и Ширакской областях подтверждены восемь случаев сибирской язвы. Больные получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.
https://ria.ru/20210317/leprozoriy-1600572548.html
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гюмри, армения, в мире
В Армении выявили новые случаи сибирской язвы
18:15 02.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители Мартуни возвращаются в свои дома после объявления перемирия
Жители Мартуни возвращаются в свои дома после объявления перемирия - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявили в Армении

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявлены в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава страны.
Тридцатого июня министерство сообщило о заражении сибирской язвой трех жителей Гегаркуникской области на востоке страны. Все они были доставлены в инфекционное отделение медцентра города Мартуни.
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"В ходе исследования, проведенного национальным центром по контролю и профилактике заболеваний, диагноз "сибирская язва" подтвержден у пяти жителей села Исаакян Анийского района Ширакской области (на северо-западе Армении – ред.)", - говорится в сообщении на странице минздрава в Facebook.
Отмечается, что в целом были обследованы семь жителей cела после сообщений о выявлении там сибирской язвы у животных. По данным минздрава, заболевшие лечатся в инфекционной больнице города Гюмри, их состояние медики оценивают как легкое и средней тяжести.
"Таким образом, по состоянию на 2 июля в Гегаркуникской и Ширакской областях подтверждены восемь случаев сибирской язвы. Больные получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.
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