https://ria.ru/20210702/yazva-1739660193.html
В Армении выявили новые случаи сибирской язвы
В Армении выявили новые случаи сибирской язвы - РИА Новости, 02.07.2021
В Армении выявили новые случаи сибирской язвы
Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявлены в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава страны. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:15
2021-07-02T18:15
2021-07-02T18:15
гюмри
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587311749_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_98482375dff2441ce2688dec2ae6d022.jpg
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявлены в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава страны.Тридцатого июня министерство сообщило о заражении сибирской язвой трех жителей Гегаркуникской области на востоке страны. Все они были доставлены в инфекционное отделение медцентра города Мартуни."В ходе исследования, проведенного национальным центром по контролю и профилактике заболеваний, диагноз "сибирская язва" подтвержден у пяти жителей села Исаакян Анийского района Ширакской области (на северо-западе Армении – ред.)", - говорится в сообщении на странице минздрава в Facebook.Отмечается, что в целом были обследованы семь жителей cела после сообщений о выявлении там сибирской язвы у животных. По данным минздрава, заболевшие лечатся в инфекционной больнице города Гюмри, их состояние медики оценивают как легкое и средней тяжести."Таким образом, по состоянию на 2 июля в Гегаркуникской и Ширакской областях подтверждены восемь случаев сибирской язвы. Больные получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.
https://ria.ru/20210317/leprozoriy-1600572548.html
https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733920788.html
гюмри
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587311749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a3c311fb5c32a82dec550d2375f0b74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гюмри, армения, в мире
В Армении выявили новые случаи сибирской язвы
Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявили в Армении
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости.
Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявлены в Армении
, сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава страны.
Тридцатого июня министерство сообщило о заражении сибирской язвой трех жителей Гегаркуникской области на востоке страны. Все они были доставлены в инфекционное отделение медцентра города Мартуни.
"В ходе исследования, проведенного национальным центром по контролю и профилактике заболеваний, диагноз "сибирская язва" подтвержден у пяти жителей села Исаакян Анийского района Ширакской области (на северо-западе Армении – ред.)", - говорится в сообщении на странице минздрава в Facebook.
Отмечается, что в целом были обследованы семь жителей cела после сообщений о выявлении там сибирской язвы у животных. По данным минздрава, заболевшие лечатся в инфекционной больнице города Гюмри
, их состояние медики оценивают как легкое и средней тяжести.
"Таким образом, по состоянию на 2 июля в Гегаркуникской и Ширакской областях подтверждены восемь случаев сибирской язвы. Больные получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.