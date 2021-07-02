https://ria.ru/20210702/yalta-1739600518.html

Ялта готовится к возможным подтоплениям

Ялта готовится к возможным подтоплениям - РИА Новости, 02.07.2021

Ялта готовится к возможным подтоплениям

Ялта готовится к возможным локальным подтоплениям из-за штормового предупреждения, но есть надежда, что прогноз о новых ливнях не сбудется, заявила глава... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:41

2021-07-02T14:41

2021-07-02T15:09

туризм

янина павленко

керчь

кировский район

ломоносов

ялта

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Ялта готовится к возможным локальным подтоплениям из-за штормового предупреждения, но есть надежда, что прогноз о новых ливнях не сбудется, заявила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, в пятницу будет собран городской штаб по ЧС."Локально разрабатываем план полной боеготовности к предстоящей стихии. Мы уже знаем узкие места, которые есть на территории Большой Ялты, где может произойти подтопление. У нас есть еще сутки, чтобы перебросить технику и людей с одних участков на другие", - отметила Павленко.Она уточнила, что наиболее проблемными участками остаются улицы Кривошты, Вергасова и Ломоносова, а также поселок Кореиз.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

керчь

кировский район

ломоносов

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, янина павленко, керчь, кировский район, ломоносов, ялта, республика крым