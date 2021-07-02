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Ялта готовится к возможным подтоплениям
Ялта готовится к возможным подтоплениям - РИА Новости, 02.07.2021
Ялта готовится к возможным подтоплениям
Ялта готовится к возможным локальным подтоплениям из-за штормового предупреждения, но есть надежда, что прогноз о новых ливнях не сбудется, заявила глава... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:41
2021-07-02T15:09
туризм
янина павленко
керчь
кировский район
ломоносов
ялта
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Ялта готовится к возможным локальным подтоплениям из-за штормового предупреждения, но есть надежда, что прогноз о новых ливнях не сбудется, заявила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, в пятницу будет собран городской штаб по ЧС."Локально разрабатываем план полной боеготовности к предстоящей стихии. Мы уже знаем узкие места, которые есть на территории Большой Ялты, где может произойти подтопление. У нас есть еще сутки, чтобы перебросить технику и людей с одних участков на другие", - отметила Павленко.Она уточнила, что наиболее проблемными участками остаются улицы Кривошты, Вергасова и Ломоносова, а также поселок Кореиз.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
керчь
кировский район
ломоносов
ялта
республика крым
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туризм, янина павленко, керчь, кировский район, ломоносов, ялта, республика крым
Ялта готовится к возможным подтоплениям
14:41 02.07.2021 (обновлено: 15:09 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мэр Ялты Павленко заявила о подготовке к возможным подтоплениям после штормового предупреждения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Ялта готовится к возможным локальным подтоплениям из-за штормового предупреждения, но есть надежда, что прогноз о новых ливнях не сбудется, заявила глава администрации города Янина Павленко.
"У нас третье за последние полмесяца штормовое предупреждение. С обеда 3 июля и до пятого числа на территории Крыма грозы, сильные ливни, ветер 20-25 метров в секунду. Надеемся, что прогноз не сбудется, но к возможным последствиям начали готовиться", - сообщила Павленко на своей странице в Facebook.
По ее словам, в пятницу будет собран городской штаб по ЧС.
"Локально разрабатываем план полной боеготовности к предстоящей стихии. Мы уже знаем узкие места, которые есть на территории Большой Ялты, где может произойти подтопление. У нас есть еще сутки, чтобы перебросить технику и людей с одних участков на другие", - отметила Павленко.
Она уточнила, что наиболее проблемными участками остаются улицы Кривошты, Вергасова и Ломоносова, а также поселок Кореиз.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Колоссальный ущерб: Ялта после потопа
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

Последствия подтопления в Ялте
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие люди лишились своих домов или имущества.

Военнослужащие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

Знак Купание запрещено на городском пляже Ялты
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

Ликвидация последствий наводнения в Ялте
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крым перебрасывают спецтехнику.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

Мужчины очищают тротуар во время ликвидации последствий наводнения в Ялте
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

Последствия подтопления в Ялте
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
11 из 14

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

Сотрудники МЧС и местные жители на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
12 из 14

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
ТуризмЯнина ПавленкоКерчьКировский районЛомоносовЯлтаРеспублика Крым
 
 
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