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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям семей, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:51
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дети
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям семей, сообщает пресс-служба Кремля.Так, поддержку получат инвалиды от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам и родители детей от шести до 18 лет.Выплаты выделят на каждого ребенка. Если же она производится одному из родителей инвалидов, то расчет идет на каждого на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.Получить десять тысяч рублей можно будет с августа по декабрь 2021 года. Их не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной помощи. И они не будут относиться к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.
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"Нужно платить всем" – Путин о разовых выплатах на подготовку детей к школе
Разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в этом году в первый класс, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут", - сказал Путин во время прямой линии. При этом, он посоветовал родителям, получившим выплату, воспользоваться ей сразу и заранее приобрести ребенку вещи в школу, даже если он не идет туда в этом году.
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видео, дети, владимир путин, россия, общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям семей, сообщает пресс-служба Кремля.
2021-07-02T09:51
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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей
09:51 02.07.2021 (обновлено: 16:32 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей по 10 тысяч рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям семей, сообщает пресс-служба Кремля.
Так, поддержку получат инвалиды от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам и родители детей от шести до 18 лет.
Выплаты выделят на каждого ребенка. Если же она производится одному из родителей инвалидов, то расчет идет на каждого на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.
Получить десять тысяч рублей можно будет с августа по декабрь 2021 года. Их не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной помощи. И они не будут относиться к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.
 
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