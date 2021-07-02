https://ria.ru/20210702/vyplata-1739532425.html

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей - РИА Новости, 02.07.2021

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям семей, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:51

2021-07-02T09:51

2021-07-02T16:32

дети

владимир путин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739449626_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_c8c3b1b01f7057334cdeb9a10f2bb8cd.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям семей, сообщает пресс-служба Кремля.Так, поддержку получат инвалиды от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам и родители детей от шести до 18 лет.Выплаты выделят на каждого ребенка. Если же она производится одному из родителей инвалидов, то расчет идет на каждого на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.Получить десять тысяч рублей можно будет с августа по декабрь 2021 года. Их не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной помощи. И они не будут относиться к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Нужно платить всем" – Путин о разовых выплатах на подготовку детей к школе Разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в этом году в первый класс, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут", - сказал Путин во время прямой линии. При этом, он посоветовал родителям, получившим выплату, воспользоваться ей сразу и заранее приобрести ребенку вещи в школу, даже если он не идет туда в этом году. 2021-07-02T09:51 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дети, владимир путин, россия, общество