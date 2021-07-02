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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210702/uragan-1739670296.html
В Мордовии выделили средства для жителей пострадавших от урагана районов
В Мордовии выделили средства для жителей пострадавших от урагана районов - РИА Новости, 02.07.2021
В Мордовии выделили средства для жителей пострадавших от урагана районов
Более 5 миллионов рублей направлены жителям Дубенского района Мордовии на восстановление разрушенных ураганом домов по распоряжению врио главы региона Артема... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T19:04
2021-07-02T19:04
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дубенский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Более 5 миллионов рублей направлены жителям Дубенского района Мордовии на восстановление разрушенных ураганом домов по распоряжению врио главы региона Артема Здунова, сообщает пресс-служба главы республики.Двадцать восьмого июня в Мордовии 35-градусная жара за считанные минуты сменилась на ураганный ливень с грозой. По информации ГУ МЧС по региону, стихией были повреждены 96 частных жилых домов. Пострадали жители Дубенского района из сел Поводимово, Дубенки, Ардатово.Отмечается, что также по 20 тысяч рублей пострадавшие жители получат от министерства социальной защиты, труда и занятости Мордовии. Выплаты уже начались.Кроме того, администрацией Дубенского района достигнута договоренность с министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии о предоставлении наиболее пострадавшим домам пиломатериала для ремонта стропильной системы крыши.
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артем здунов, республика мордовия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дубенский район, происшествия
В Мордовии выделили средства для жителей пострадавших от урагана районов
19:04 02.07.2021
 
© Фото : @zdunov_artem/InstagramВременно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов
Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : @zdunov_artem/Instagram

Более пяти миллионов рублей выделили жителям пострадавших от урагана районов Мордовии

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Более 5 миллионов рублей направлены жителям Дубенского района Мордовии на восстановление разрушенных ураганом домов по распоряжению врио главы региона Артема Здунова, сообщает пресс-служба главы республики.
Двадцать восьмого июня в Мордовии 35-градусная жара за считанные минуты сменилась на ураганный ливень с грозой. По информации ГУ МЧС по региону, стихией были повреждены 96 частных жилых домов. Пострадали жители Дубенского района из сел Поводимово, Дубенки, Ардатово.
"Тридцатого июня после оценки масштабов стихийного бедствия руководитель региона распорядился оказать материальную помощь пострадавшим из резервного фонда главы Мордовии. В зависимости от нанесенных ураганом повреждений жители получат от 30 до 100 тысяч рублей. 2 июля финансовые средства в размере 5 миллионов 30 тысяч рублей направлены в администрацию муниципалитета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также по 20 тысяч рублей пострадавшие жители получат от министерства социальной защиты, труда и занятости Мордовии. Выплаты уже начались.
Кроме того, администрацией Дубенского района достигнута договоренность с министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии о предоставлении наиболее пострадавшим домам пиломатериала для ремонта стропильной системы крыши.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 16:48Республика Мордовия
Мордовия выделит средства на погашение долгов по зарплате бюджетникам
 
Республика МордовияАртем ЗдуновРеспублика МордовияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дубенский районПроисшествия
 
 
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