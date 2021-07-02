https://ria.ru/20210702/uragan-1739670296.html

В Мордовии выделили средства для жителей пострадавших от урагана районов

В Мордовии выделили средства для жителей пострадавших от урагана районов - РИА Новости, 02.07.2021

В Мордовии выделили средства для жителей пострадавших от урагана районов

Более 5 миллионов рублей направлены жителям Дубенского района Мордовии на восстановление разрушенных ураганом домов по распоряжению врио главы региона Артема... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T19:04

2021-07-02T19:04

2021-07-02T19:04

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дубенский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Более 5 миллионов рублей направлены жителям Дубенского района Мордовии на восстановление разрушенных ураганом домов по распоряжению врио главы региона Артема Здунова, сообщает пресс-служба главы республики.Двадцать восьмого июня в Мордовии 35-градусная жара за считанные минуты сменилась на ураганный ливень с грозой. По информации ГУ МЧС по региону, стихией были повреждены 96 частных жилых домов. Пострадали жители Дубенского района из сел Поводимово, Дубенки, Ардатово.Отмечается, что также по 20 тысяч рублей пострадавшие жители получат от министерства социальной защиты, труда и занятости Мордовии. Выплаты уже начались.Кроме того, администрацией Дубенского района достигнута договоренность с министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии о предоставлении наиболее пострадавшим домам пиломатериала для ремонта стропильной системы крыши.

https://ria.ru/20210629/mordoviya-1739077497.html

дубенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дубенский район, происшествия