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На Украине потребовали назначить советника по гендерным вопросам
На Украине потребовали назначить советника по гендерным вопросам - РИА Новости, 02.07.2021
На Украине потребовали назначить советника по гендерным вопросам
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр социальной политики Марина Лазебная и министр по делам... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:12
2021-07-02T20:12
ольга стефанишина
марина лазебная
верховная рада украины
министерство обороны украины
украина
в мире
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КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр социальной политики Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина выступили с совместным заявлением, в котором выразили возмущение планами отправить женщин-военнослужащих в каблуках на парад по случаю 30-й годовщины со Дня независимости.В Верховной раде Украины разгорелся скандал из-за планов минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовали от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений, ему также вручили туфли на каблуках."Мы, Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов возмущены решением министерства обороны Украины касательно формы, в которой женщины-военнослужащие должны принимать участие в параде в тридцатую годовщину Независимости Украины. В срочном порядке требуем заменить обувь на каблуках на комфортную обувь для участия в параде ко Дню Независимости и соответствующих тренировок для женщин-курсанток и военнослужащих", - говорится в сообщении министерства соцполитики Украины в Facebook.Представительницы камбина отмечают, что обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а "прусский" шаг на параде в такой обуви скорее причинит вред здоровью солдат."Поскольку сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу 57 000 женщин - это недопустимо. Одежда и обувь военнослужащих должны отвечать требованиям, обеспечивающим удобство и комфортность каждого человека как в мирных условиях, так, особенно, в условиях учений, тренировок и, тем более, в условиях ведения боевых действий", - добавили представительницы правительства.Также Лазебная, Стефанишина и Лапутина обратились к министру обороны с требованием внести изменения в модели обуви и одежды на те, в которых будет удобно, обеспечить соблюдение прав женщин и мужчин, а также сформировать смешанные "коробки" военных, в которые войдут как женщины, так и мужчины.Помимо этого представительницы кабмина требуют назначить министру обороны страны советника по гендерным вопросам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/rada-1739590326.html
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ольга стефанишина, марина лазебная, верховная рада украины, министерство обороны украины, украина, в мире
На Украине потребовали назначить советника по гендерным вопросам
20:12 02.07.2021
 
© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookКурсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости
Курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : @MinistryofDefence.UA/Facebook

Представительницы кабмина Украины потребовали заменить обувь женщинам-военным для парада

Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр социальной политики Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина выступили с совместным заявлением, в котором выразили возмущение планами отправить женщин-военнослужащих в каблуках на парад по случаю 30-й годовщины со Дня независимости.
В Верховной раде Украины разгорелся скандал из-за планов минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовали от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений, ему также вручили туфли на каблуках.
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"Мы, Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов возмущены решением министерства обороны Украины касательно формы, в которой женщины-военнослужащие должны принимать участие в параде в тридцатую годовщину Независимости Украины. В срочном порядке требуем заменить обувь на каблуках на комфортную обувь для участия в параде ко Дню Независимости и соответствующих тренировок для женщин-курсанток и военнослужащих", - говорится в сообщении министерства соцполитики Украины в Facebook.
Представительницы камбина отмечают, что обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а "прусский" шаг на параде в такой обуви скорее причинит вред здоровью солдат.
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"Поскольку сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу 57 000 женщин - это недопустимо. Одежда и обувь военнослужащих должны отвечать требованиям, обеспечивающим удобство и комфортность каждого человека как в мирных условиях, так, особенно, в условиях учений, тренировок и, тем более, в условиях ведения боевых действий", - добавили представительницы правительства.
Также Лазебная, Стефанишина и Лапутина обратились к министру обороны с требованием внести изменения в модели обуви и одежды на те, в которых будет удобно, обеспечить соблюдение прав женщин и мужчин, а также сформировать смешанные "коробки" военных, в которые войдут как женщины, так и мужчины.
Помимо этого представительницы кабмина требуют назначить министру обороны страны советника по гендерным вопросам.
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