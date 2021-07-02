https://ria.ru/20210702/sovfed-1739568364.html

В Совфеде допустили возможность отказа в поступлении в вуз непривитым

В Совфеде допустили возможность отказа в поступлении в вуз непривитым - РИА Новости, 02.07.2021

В Совфеде допустили возможность отказа в поступлении в вуз непривитым

Тем, кто принял решение не проходить вакцинацию от COVID-19, может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы, поскольку такие люди РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:35

2021-07-02T12:35

2021-07-02T12:35

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

александр башкин

здоровье - общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тем, кто принял решение не проходить вакцинацию от COVID-19, может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы, поскольку такие люди могут спровоцировать вспышку коронавируса, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.По его словам, невакцинированный человек имеет высокий риск спровоцировать вспышку заболевания в учебном учреждении. "Поэтому людям, воспользовавшимся своим правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки. На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы",- сказал сенатор.Он сослался на требования действующего федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", который предусматривает, что отсутствие профилактических прививок может, в частности, повлечь временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями."У человека все равно остается выбор - делать прививку или нет. Вернуться к привычным обязанностям или еще подождать. Уволить такого гражданина незаконно, а вот отстранить от работы до разрешения ситуации вполне возможно. Игры в одни ворота не бывает, интересы индивидуума и общества взаимоуравновешиваются", - заявил Башкин.По его словам, очевидно, что наличие антител не является стопроцентной гарантией от заболевания, а значит, и заражения окружающих. "Но для формирования популяционного иммунитета и иммунной безопасности общества в целом единичные случаи значения не имеют", - убежден сенатор.

https://ria.ru/20210623/studenty-1738284027.html

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737529425.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, александр башкин, здоровье - общество, совет федерации рф