https://ria.ru/20210702/sovfed-1739568364.html
В Совфеде допустили возможность отказа в поступлении в вуз непривитым
В Совфеде допустили возможность отказа в поступлении в вуз непривитым - РИА Новости, 02.07.2021
В Совфеде допустили возможность отказа в поступлении в вуз непривитым
Тем, кто принял решение не проходить вакцинацию от COVID-19, может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы, поскольку такие люди РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:35
2021-07-02T12:35
2021-07-02T12:35
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
александр башкин
здоровье - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тем, кто принял решение не проходить вакцинацию от COVID-19, может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы, поскольку такие люди могут спровоцировать вспышку коронавируса, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.По его словам, невакцинированный человек имеет высокий риск спровоцировать вспышку заболевания в учебном учреждении. "Поэтому людям, воспользовавшимся своим правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки. На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы",- сказал сенатор.Он сослался на требования действующего федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", который предусматривает, что отсутствие профилактических прививок может, в частности, повлечь временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями."У человека все равно остается выбор - делать прививку или нет. Вернуться к привычным обязанностям или еще подождать. Уволить такого гражданина незаконно, а вот отстранить от работы до разрешения ситуации вполне возможно. Игры в одни ворота не бывает, интересы индивидуума и общества взаимоуравновешиваются", - заявил Башкин.По его словам, очевидно, что наличие антител не является стопроцентной гарантией от заболевания, а значит, и заражения окружающих. "Но для формирования популяционного иммунитета и иммунной безопасности общества в целом единичные случаи значения не имеют", - убежден сенатор.
https://ria.ru/20210623/studenty-1738284027.html
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737529425.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, александр башкин, здоровье - общество, совет федерации рф
В Совфеде допустили возможность отказа в поступлении в вуз непривитым
В Совфеде допустили, что непривитые от COVID-19 могут не поступить в учебные заведения
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Тем, кто принял решение не проходить вакцинацию от COVID-19, может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы, поскольку такие люди могут спровоцировать вспышку коронавируса, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин
.
По его словам, невакцинированный человек имеет высокий риск спровоцировать вспышку заболевания в учебном учреждении. "Поэтому людям, воспользовавшимся своим правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки. На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы",- сказал сенатор.
Он сослался на требования действующего федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", который предусматривает, что отсутствие профилактических прививок может, в частности, повлечь временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
"У человека все равно остается выбор - делать прививку или нет. Вернуться к привычным обязанностям или еще подождать. Уволить такого гражданина незаконно, а вот отстранить от работы до разрешения ситуации вполне возможно. Игры в одни ворота не бывает, интересы индивидуума и общества взаимоуравновешиваются", - заявил Башкин.
По его словам, очевидно, что наличие антител не является стопроцентной гарантией от заболевания, а значит, и заражения окружающих. "Но для формирования популяционного иммунитета и иммунной безопасности общества в целом единичные случаи значения не имеют", - убежден сенатор.