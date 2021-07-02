Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/slichenko-1739623920.html
Биография Николая Сличенко
Биография Николая Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021
Биография Николая Сличенко
Художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Алексеевич Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:10
2021-07-02T16:10
ромэн
николай сличенко
гитис
москва
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739607761_0:93:2747:1638_1920x0_80_0_0_09ff640aea0437372ac8410d21a07ace.jpg
Художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Алексеевич Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде.Его мать и отец были оседлыми цыганами и работали в одном из колхозов, в их семье было еще четверо детей – три дочери и сын. Во время Великой Отечественной войны его отца расстреляли фашисты. После войны семья Сличенко переехала в Воронежскую область. В 1951 году Николай Сличенко приехал в Москву, где был принят в цыганский театр "Ромэн". Сначала играл в массовке. Свою первую роль Сличенко получил в 1952 году в спектакле "Четыре жениха", заменив заболевшего актера. В последующем он часто подменял других артистов театра. Он играл Дмитрия в постановке "Очарованный странник" Николая Лескова, советского офицера Чанго в "Сломанном круге". Первой самостоятельной работой артиста стала роль Василя в спектакле "Цыганка Аза". Он также играл в спектаклях "Дочь шатров", "Родился я в таборе", "Горячая кровь", "Кабачок "Макрель", "Сын Мадонны", "Ром Баро", "Ты – герой, я – герой", "Марьяна Пинеда", "Девчонка из табора", "Я – цыганка", "Верность", "Человек-волк", "Любовь и смерть", "Сонни и Махиваль" и др. Всего в театре он сыграл свыше 60 ролей.В 1960-х Николай Сличенко стал работать в театре как ассистент режиссера. После окончания вечерней школы Сличенко зачислили на высшие режиссерские курсы при ГИТИСе в мастерскую Андрея Гончарова, которые он окончил в 1972 году. Дипломной работой артиста стал спектакль "Грушенька" по повести Николая Лескова "Очарованный странник".В 1976 году Сличенко поставил пьесу "Мы – цыгане", написанную в соавторстве с актером и драматургом Иваном Ром-Лебедевым. Спектакль стал визитной карточкой театра "Ромэн". В 1977 году Николай Сличенко был назначен главным режиссером и художественным руководителем "Ромэна". В театре им были поставлены спектакли "Огненные кони" и "Птицам нужно небо" Ром-Лебедева, "Непоклонов" Николая Мирошниченко, "Братья" Зота Тоболкина, "Живой труп" Льва Толстого, "Графиня-цыганка" Петра Градова, "Принцесса Кристана" Анастасии Петровой и др.Николай Сличенко не только играл в театре, но и снимался в кино. Его первой ролью стал цыган в картине Леонида Лукова "Олеко Дундич" (1958). Затем актер снялся в картинах "Трудное счастье" (1958), "В дождь и в солнце" (1960), "Весенняя фантазия" (1964). Известность ему принесла картина Андрея Тутышкина "Свадьба в Малиновке", который вышел в 1967 году. В ленте он исполнил роль Петри Бессарабца, красного кавалериста. В 1998 году он снялся в фильме "Военно-полевой романс".С 1950-х годов Николай Сличенко выступал в театре с цыганскими песнями и романсами. В последующем в его репертуар вошли и русские песни и романсы, среди которых "Ручеек", "Гитара семиструнная", "Очи черные" и др. Николай Сличенко занимался преподавательской деятельностью. В Музыкальном училище им. Гнесиных по его инициативе в 1978 году была открыта студия, где готовили артистов для театра "Ромэн". Николай Сличенко – народный артист СССР (1981). Лауреат Государственной премии СССР (1987). Был награжден орденами "Дружбы народов" (1984), Почета (2009), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020), Благодарностью Президента РФ (2001). В 2016 году он стал лауреатом премии правительства Москвы "Легенды века". Автор книги "Родился я в таборе" (1980). Николай Сличенко был женат дважды. Его первой супругой стала Сетара Казымова, с которой он вместе работал в театре "Ромэн". В этом союзе у актера родился сын. Вторая супруга – Тамилла Агамирова, актриса театра "Ромэн", заслуженная артистка РСФСР (1988). В это браке родились двое детей – сын и дочь.2 июля 2021 года стало известно, что Николай Сличенко скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739607761_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6f71171ef91f93a85131c3082cee2fac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ромэн , николай сличенко, гитис, москва, справки

Биография Николая Сличенко

16:10 02.07.2021
 
© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкГлавный режиссер театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Сличенко на репетиции
Главный режиссер театра Ромэн, народный артист СССР Николай Сличенко на репетиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Алексеевич Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде.
Его мать и отец были оседлыми цыганами и работали в одном из колхозов, в их семье было еще четверо детей – три дочери и сын. Во время Великой Отечественной войны его отца расстреляли фашисты. После войны семья Сличенко переехала в Воронежскую область.
В 1951 году Николай Сличенко приехал в Москву, где был принят в цыганский театр "Ромэн". Сначала играл в массовке. Свою первую роль Сличенко получил в 1952 году в спектакле "Четыре жениха", заменив заболевшего актера. В последующем он часто подменял других артистов театра. Он играл Дмитрия в постановке "Очарованный странник" Николая Лескова, советского офицера Чанго в "Сломанном круге". Первой самостоятельной работой артиста стала роль Василя в спектакле "Цыганка Аза".
Он также играл в спектаклях "Дочь шатров", "Родился я в таборе", "Горячая кровь", "Кабачок "Макрель", "Сын Мадонны", "Ром Баро", "Ты – герой, я – герой", "Марьяна Пинеда", "Девчонка из табора", "Я – цыганка", "Верность", "Человек-волк", "Любовь и смерть", "Сонни и Махиваль" и др. Всего в театре он сыграл свыше 60 ролей.
В 1960-х Николай Сличенко стал работать в театре как ассистент режиссера.
После окончания вечерней школы Сличенко зачислили на высшие режиссерские курсы при ГИТИСе в мастерскую Андрея Гончарова, которые он окончил в 1972 году. Дипломной работой артиста стал спектакль "Грушенька" по повести Николая Лескова "Очарованный странник".
В 1976 году Сличенко поставил пьесу "Мы – цыгане", написанную в соавторстве с актером и драматургом Иваном Ром-Лебедевым. Спектакль стал визитной карточкой театра "Ромэн".
В 1977 году Николай Сличенко был назначен главным режиссером и художественным руководителем "Ромэна".
В театре им были поставлены спектакли "Огненные кони" и "Птицам нужно небо" Ром-Лебедева, "Непоклонов" Николая Мирошниченко, "Братья" Зота Тоболкина, "Живой труп" Льва Толстого, "Графиня-цыганка" Петра Градова, "Принцесса Кристана" Анастасии Петровой и др.
Николай Сличенко не только играл в театре, но и снимался в кино. Его первой ролью стал цыган в картине Леонида Лукова "Олеко Дундич" (1958). Затем актер снялся в картинах "Трудное счастье" (1958), "В дождь и в солнце" (1960), "Весенняя фантазия" (1964). Известность ему принесла картина Андрея Тутышкина "Свадьба в Малиновке", который вышел в 1967 году. В ленте он исполнил роль Петри Бессарабца, красного кавалериста. В 1998 году он снялся в фильме "Военно-полевой романс".
С 1950-х годов Николай Сличенко выступал в театре с цыганскими песнями и романсами. В последующем в его репертуар вошли и русские песни и романсы, среди которых "Ручеек", "Гитара семиструнная", "Очи черные" и др.
Николай Сличенко занимался преподавательской деятельностью. В Музыкальном училище им. Гнесиных по его инициативе в 1978 году была открыта студия, где готовили артистов для театра "Ромэн".
Николай Сличенко – народный артист СССР (1981). Лауреат Государственной премии СССР (1987). Был награжден орденами "Дружбы народов" (1984), Почета (2009), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020), Благодарностью Президента РФ (2001). В 2016 году он стал лауреатом премии правительства Москвы "Легенды века".
Автор книги "Родился я в таборе" (1980).
Николай Сличенко был женат дважды. Его первой супругой стала Сетара Казымова, с которой он вместе работал в театре "Ромэн". В этом союзе у актера родился сын. Вторая супруга – Тамилла Агамирова, актриса театра "Ромэн", заслуженная артистка РСФСР (1988). В это браке родились двое детей – сын и дочь.
2 июля 2021 года стало известно, что Николай Сличенко скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РомэнНиколай СличенкоГИТИСМоскваСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14В Японии оползень разрушил десять домов, не менее 20 человек пострадали
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
02:56У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния