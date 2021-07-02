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Биография Николая Сличенко

Биография Николая Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021

Биография Николая Сличенко

Художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Алексеевич Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:10

2021-07-02T16:10

2021-07-02T16:10

ромэн

николай сличенко

гитис

москва

справки

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Художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Алексеевич Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде.Его мать и отец были оседлыми цыганами и работали в одном из колхозов, в их семье было еще четверо детей – три дочери и сын. Во время Великой Отечественной войны его отца расстреляли фашисты. После войны семья Сличенко переехала в Воронежскую область. В 1951 году Николай Сличенко приехал в Москву, где был принят в цыганский театр "Ромэн". Сначала играл в массовке. Свою первую роль Сличенко получил в 1952 году в спектакле "Четыре жениха", заменив заболевшего актера. В последующем он часто подменял других артистов театра. Он играл Дмитрия в постановке "Очарованный странник" Николая Лескова, советского офицера Чанго в "Сломанном круге". Первой самостоятельной работой артиста стала роль Василя в спектакле "Цыганка Аза". Он также играл в спектаклях "Дочь шатров", "Родился я в таборе", "Горячая кровь", "Кабачок "Макрель", "Сын Мадонны", "Ром Баро", "Ты – герой, я – герой", "Марьяна Пинеда", "Девчонка из табора", "Я – цыганка", "Верность", "Человек-волк", "Любовь и смерть", "Сонни и Махиваль" и др. Всего в театре он сыграл свыше 60 ролей.В 1960-х Николай Сличенко стал работать в театре как ассистент режиссера. После окончания вечерней школы Сличенко зачислили на высшие режиссерские курсы при ГИТИСе в мастерскую Андрея Гончарова, которые он окончил в 1972 году. Дипломной работой артиста стал спектакль "Грушенька" по повести Николая Лескова "Очарованный странник".В 1976 году Сличенко поставил пьесу "Мы – цыгане", написанную в соавторстве с актером и драматургом Иваном Ром-Лебедевым. Спектакль стал визитной карточкой театра "Ромэн". В 1977 году Николай Сличенко был назначен главным режиссером и художественным руководителем "Ромэна". В театре им были поставлены спектакли "Огненные кони" и "Птицам нужно небо" Ром-Лебедева, "Непоклонов" Николая Мирошниченко, "Братья" Зота Тоболкина, "Живой труп" Льва Толстого, "Графиня-цыганка" Петра Градова, "Принцесса Кристана" Анастасии Петровой и др.Николай Сличенко не только играл в театре, но и снимался в кино. Его первой ролью стал цыган в картине Леонида Лукова "Олеко Дундич" (1958). Затем актер снялся в картинах "Трудное счастье" (1958), "В дождь и в солнце" (1960), "Весенняя фантазия" (1964). Известность ему принесла картина Андрея Тутышкина "Свадьба в Малиновке", который вышел в 1967 году. В ленте он исполнил роль Петри Бессарабца, красного кавалериста. В 1998 году он снялся в фильме "Военно-полевой романс".С 1950-х годов Николай Сличенко выступал в театре с цыганскими песнями и романсами. В последующем в его репертуар вошли и русские песни и романсы, среди которых "Ручеек", "Гитара семиструнная", "Очи черные" и др. Николай Сличенко занимался преподавательской деятельностью. В Музыкальном училище им. Гнесиных по его инициативе в 1978 году была открыта студия, где готовили артистов для театра "Ромэн". Николай Сличенко – народный артист СССР (1981). Лауреат Государственной премии СССР (1987). Был награжден орденами "Дружбы народов" (1984), Почета (2009), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020), Благодарностью Президента РФ (2001). В 2016 году он стал лауреатом премии правительства Москвы "Легенды века". Автор книги "Родился я в таборе" (1980). Николай Сличенко был женат дважды. Его первой супругой стала Сетара Казымова, с которой он вместе работал в театре "Ромэн". В этом союзе у актера родился сын. Вторая супруга – Тамилла Агамирова, актриса театра "Ромэн", заслуженная артистка РСФСР (1988). В это браке родились двое детей – сын и дочь.2 июля 2021 года стало известно, что Николай Сличенко скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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