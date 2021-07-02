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Умер народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Умер народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021

Умер народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87 году жизни, сообщается на сайте театра "Ромэн". РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:01

2021-07-02T14:01

2021-07-02T14:13

культура

культура

ромэн

николай сличенко

ссср

белгород

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87 году жизни, сообщается на сайте театра "Ромэн".Причина смерти не уточняется.Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр "Ромэн". В 1977 году он занял пост художественного руководителя.Артист сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах. В частности, "В дождь и в солнце"(1960), "Свадьба в Малиновке"(1967), "Военно-полевой романс"(1983) и других.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, ромэн , николай сличенко, ссср, белгород