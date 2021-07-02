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Культура
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Умер народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко
Умер народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021
Умер народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко
Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87 году жизни, сообщается на сайте театра "Ромэн". РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:01
2021-07-02T14:13
культура
культура
ромэн
николай сличенко
ссср
белгород
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87 году жизни, сообщается на сайте театра "Ромэн".Причина смерти не уточняется.Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр "Ромэн". В 1977 году он занял пост художественного руководителя.Артист сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах. В частности, "В дождь и в солнце"(1960), "Свадьба в Малиновке"(1967), "Военно-полевой романс"(1983) и других.
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культура, ромэн , николай сличенко, ссср, белгород
Умер народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко
14:01 02.07.2021 (обновлено: 14:13 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
Художественный руководитель театра Ромэн Николай Сличенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко умер на 87 году жизни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87 году жизни, сообщается на сайте театра "Ромэн".

" <…> Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", – говорится в публикации.

Причина смерти не уточняется.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр "Ромэн". В 1977 году он занял пост художественного руководителя.
Артист сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах. В частности, "В дождь и в солнце"(1960), "Свадьба в Малиновке"(1967), "Военно-полевой романс"(1983) и других.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
Художественный руководитель театра Ромэн Николай Сличенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
 
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