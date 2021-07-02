https://ria.ru/20210702/regiony-1739583215.html

В Кремле не уточнили, по какому принципу определят кураторов для регионов

В Кремле не уточнили, по какому принципу определят кураторов для регионов - РИА Новости, 02.07.2021

В Кремле не уточнили, по какому принципу определят кураторов для регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает информацией, по какому принципу будут распределены регионы между членами... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:39

2021-07-02T13:39

2021-07-02T13:39

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

дальний восток

михаил мишустин

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает информацией, по какому принципу будут распределены регионы между членами правительства, которые будут их курировать, о чем ранее заявил глава государства Владимир Путин на прямой линии.Путин в ходе прямой линии анонсировал, что у каждой территории России будет свой куратор из федерального правительства, по аналогии с Дальним Востоком, и премьер-министр РФ Михаил Мишустин представит свои предложения по этому вопросу.

https://ria.ru/20210630/putin-1739221198.html

россия

дальний восток

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россия, дальний восток, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, политика