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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210702/regiony-1739583215.html
В Кремле не уточнили, по какому принципу определят кураторов для регионов
В Кремле не уточнили, по какому принципу определят кураторов для регионов - РИА Новости, 02.07.2021
В Кремле не уточнили, по какому принципу определят кураторов для регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает информацией, по какому принципу будут распределены регионы между членами... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:39
2021-07-02T13:39
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
дальний восток
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает информацией, по какому принципу будут распределены регионы между членами правительства, которые будут их курировать, о чем ранее заявил глава государства Владимир Путин на прямой линии.Путин в ходе прямой линии анонсировал, что у каждой территории России будет свой куратор из федерального правительства, по аналогии с Дальним Востоком, и премьер-министр РФ Михаил Мишустин представит свои предложения по этому вопросу.
https://ria.ru/20210630/putin-1739221198.html
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россия, дальний восток, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, политика
В Кремле не уточнили, по какому принципу определят кураторов для регионов
13:39 02.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчины у виртуальной карты Российской Федерации
Мужчины у виртуальной карты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Кремле пока не стали уточнять, по какому принципу будут определены кураторы для регионов

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает информацией, по какому принципу будут распределены регионы между членами правительства, которые будут их курировать, о чем ранее заявил глава государства Владимир Путин на прямой линии.
Путин в ходе прямой линии анонсировал, что у каждой территории России будет свой куратор из федерального правительства, по аналогии с Дальним Востоком, и премьер-министр РФ Михаил Мишустин представит свои предложения по этому вопросу.
"Не могу вам сейчас сказать точно, я не обладаю информацией. Действительно, президент об этом говорил, но, что касается уже конкретно каких-то модальностей, это можно будет позже уточнить", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу уточнить, по какому принципу будут распределены кураторы.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияДальний ВостокМихаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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