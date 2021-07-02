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В Кремле не уточнили, по какому принципу определят кураторов для регионов
В Кремле не уточнили, по какому принципу определят кураторов для регионов - РИА Новости, 02.07.2021
В Кремле не уточнили, по какому принципу определят кураторов для регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает информацией, по какому принципу будут распределены регионы между членами... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:39
2021-07-02T13:39
2021-07-02T13:39
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
дальний восток
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает информацией, по какому принципу будут распределены регионы между членами правительства, которые будут их курировать, о чем ранее заявил глава государства Владимир Путин на прямой линии.Путин в ходе прямой линии анонсировал, что у каждой территории России будет свой куратор из федерального правительства, по аналогии с Дальним Востоком, и премьер-министр РФ Михаил Мишустин представит свои предложения по этому вопросу.
https://ria.ru/20210630/putin-1739221198.html
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россия, дальний восток, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, политика
В Кремле не уточнили, по какому принципу определят кураторов для регионов
В Кремле пока не стали уточнять, по какому принципу будут определены кураторы для регионов