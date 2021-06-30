https://ria.ru/20210630/kuratory-1739221523.html

Путин заявил, что у каждого региона будет куратор из правительства

Путин заявил, что у каждого региона будет куратор из правительства - РИА Новости, 30.06.2021

Путин заявил, что у каждого региона будет куратор из правительства

Путин заявил, что у каждого региона будет свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:04

2021-06-30T14:04

2021-06-30T15:23

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

дальний восток

здоровье - общество

правительство рф

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общество

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Путин заявил, что у каждого региона будет свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком. "Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счет говорили — в целом практика себя оправдывает, договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством территорий", — сказал Путин в ходе прямой линии.Президент добавил, что руководство страны оценит, как эта система будет функционировать в более широком масштабе."На мой взгляд, это обоснованно, имея в виду то, что контакт с территориями, погружение в проблемы территорий будет более прочным, постоянным. Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться (до регионов. — Прим. ред.) более осмысленно, точно и с большим эффектом", — отметил глава государства.Сейчас кураторы есть только у Дальневосточного федерального округа и Крыма — вице-премьеры Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин соответственно.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://realty.ria.ru/20210513/trutnev-1732116417.html

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2021

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россия, дальний восток, здоровье - общество, правительство рф, владимир путин, общество