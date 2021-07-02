https://ria.ru/20210702/razgovor-1739683529.html

Путин обсудил с Макроном Украину, Ливию и Карабах

Путин обсудил с Макроном Украину, Ливию и Карабах - РИА Новости, 02.07.2021

Путин обсудил с Макроном Украину, Ливию и Карабах

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T20:17

2021-07-02T20:17

2021-07-02T21:25

россия

эммануэль макрон

нагорный карабах

владимир путин

франция

ливия

украина

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Лидеры двух стран обсудили взаимодействие Москвы и Парижа в международных вопросах."Отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договоренности о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Макрон высказались за активизацию переговоров на юго-востоке Украины, они отметили, что принятые в Минске документы остаются безальтернативным способ урегулировать конфликт.Так, российский лидер указал на деструктивные действия Киева. Также в ходе переговоров поднималась тема трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху."Президент России обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнеров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий", - говорится в сообщении.Президенты выразили готовность координировать различные аспекты урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕДобавляется, что в связи с проявленным Макроном интересом Путин рассказал об основных результатах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американского саммита.Президенты РФ и Франции также предметно обсудили тематику двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической области, а также в сфере энергетики и культурно-гуманитарных связей. Стороны условились о продолжении контактов.

https://ria.ru/20210630/kravchuk-1739283580.html

https://ria.ru/20210623/liviya-1738313202.html

россия

нагорный карабах

франция

ливия

украина

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россия, эммануэль макрон, нагорный карабах, владимир путин, франция, ливия, украина, в мире