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Ален Делон объяснил, почему Путин вызывает восхищение и страх
Ален Делон объяснил, почему Путин вызывает восхищение и страх - РИА Новости, 02.07.2021
Ален Делон объяснил, почему Путин вызывает восхищение и страх
Французский актер Ален Делон назвал президента России Владимира Путина "способным человеком", чья сила вызывает восхищение и страх. Об этом он рассказал в... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:45
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россия
ален делон
владимир путин
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Французский актер Ален Делон назвал президента России Владимира Путина "способным человеком", чья сила вызывает восхищение и страх. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV5 Monde.Артист пояснил, что встречался с российским лидером несколько лет назад на гала-вечере в Санкт-Петербурге.Никто не может отрицать, что Путин снова вывел Россию на центровую позицию, заключил он.Ален Делон — актер, сценарист и режиссер. Наибольшую известность он получил благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Артист — обладатель премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. Также он получил почетную Золотую пальмовую ветвь за вклад в кинематограф.
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россия, ален делон, владимир путин, санкт-петербург, политика
Ален Делон объяснил, почему Путин вызывает восхищение и страх
09:45 02.07.2021 (обновлено: 11:16 02.07.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Французский актер Ален Делон объяснил, почему Путин вызывает восхищение и страх

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Французский актер Ален Делон назвал президента России Владимира Путина "способным человеком", чья сила вызывает восхищение и страх. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV5 Monde.
Артист пояснил, что встречался с российским лидером несколько лет назад на гала-вечере в Санкт-Петербурге.

"Нужно уметь делать то, что ему удается годами", — считает Делон.

Никто не может отрицать, что Путин снова вывел Россию на центровую позицию, заключил он.
Ален Делон — актер, сценарист и режиссер. Наибольшую известность он получил благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973).
Артист — обладатель премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. Также он получил почетную Золотую пальмовую ветвь за вклад в кинематограф.
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