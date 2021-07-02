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Туризм
https://ria.ru/20210702/puteshestviya-1739548164.html
Эксперты рассказали, в какой месяц отдыхать дешевле всего
Эксперты рассказали, в какой месяц отдыхать дешевле всего - РИА Новости, 02.07.2021
Эксперты рассказали, в какой месяц отдыхать дешевле всего
сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:23
2021-07-02T11:23
туризм
отдых в россии 2021 летом
туризм
самолеты
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анталья (провинция)
новости - туризм
москва
уфа
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как меняются цены на популярных авианаправлениях в зависимости от месяца вылета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные системы бронирования авиабилетов и составили рейтинг городов, перелетами в которые в период с 1 июля по 30 сентября россияне интересовались больше всего. Затем они сравнили средние цены на билет в одну сторону при условии вылета в разные месяцы.Оказалось, что разница в стоимости может достигать 2700 рублей, а наиболее приятные цены по большинству маршрутов встречаются с отправлением в сентябре.Так, лететь в Екатеринбург лучше в июле, в августе дешевле всего отправиться в Турцию (в Анталью и Стамбул), а в сентябре — в Краснодарский край, в Калининград, Махачкалу, Уфу и Самару. В Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск самые выгодные билеты можно найти с вылетом в июле и в сентябре. В августе же переплата превысит тысячу рублей.
https://ria.ru/20210629/arzamas-1738275268.html
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отдых в россии 2021 летом, туризм, самолеты, пассажиры, анталья (провинция), новости - туризм, москва, уфа, новосибирск, самара, турция, екатеринбург, стамбул, санкт-петербург

Эксперты рассказали, в какой месяц отдыхать дешевле всего

11:23 02.07.2021
 
© РИА Новости / Руслан Шамуков / Перейти в фотобанкПрогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Руслан Шамуков
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как меняются цены на популярных авианаправлениях в зависимости от месяца вылета, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные системы бронирования авиабилетов и составили рейтинг городов, перелетами в которые в период с 1 июля по 30 сентября россияне интересовались больше всего. Затем они сравнили средние цены на билет в одну сторону при условии вылета в разные месяцы.
Оказалось, что разница в стоимости может достигать 2700 рублей, а наиболее приятные цены по большинству маршрутов встречаются с отправлением в сентябре.
Так, лететь в Екатеринбург лучше в июле, в августе дешевле всего отправиться в Турцию (в Анталью и Стамбул), а в сентябре — в Краснодарский край, в Калининград, Махачкалу, Уфу и Самару.
В Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск самые выгодные билеты можно найти с вылетом в июле и в сентябре. В августе же переплата превысит тысячу рублей.
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Туризмотдых в России 2021 летомТуризмсамолетыпассажирыАнталья (провинция)Новости - ТуризмМоскваУфаНовосибирскСамараТурцияЕкатеринбургСтамбулСанкт-Петербург
 
 
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