https://ria.ru/20210702/puteshestviya-1739548164.html

Эксперты рассказали, в какой месяц отдыхать дешевле всего

Эксперты рассказали, в какой месяц отдыхать дешевле всего - РИА Новости, 02.07.2021

Эксперты рассказали, в какой месяц отдыхать дешевле всего

сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:23

2021-07-02T11:23

2021-07-02T11:23

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отдых в россии 2021 летом

туризм

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анталья (провинция)

новости - туризм

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как меняются цены на популярных авианаправлениях в зависимости от месяца вылета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные системы бронирования авиабилетов и составили рейтинг городов, перелетами в которые в период с 1 июля по 30 сентября россияне интересовались больше всего. Затем они сравнили средние цены на билет в одну сторону при условии вылета в разные месяцы.Оказалось, что разница в стоимости может достигать 2700 рублей, а наиболее приятные цены по большинству маршрутов встречаются с отправлением в сентябре.Так, лететь в Екатеринбург лучше в июле, в августе дешевле всего отправиться в Турцию (в Анталью и Стамбул), а в сентябре — в Краснодарский край, в Калининград, Махачкалу, Уфу и Самару. В Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск самые выгодные билеты можно найти с вылетом в июле и в сентябре. В августе же переплата превысит тысячу рублей.

https://ria.ru/20210629/arzamas-1738275268.html

анталья (провинция)

москва

уфа

новосибирск

самара

турция

екатеринбург

стамбул

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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