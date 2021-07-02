https://ria.ru/20210702/protesty-1739529285.html

Додон не исключил, что в Молдавии осенью пройдут протесты

Додон не исключил, что в Молдавии осенью пройдут протесты - РИА Новости, 02.07.2021

Додон не исключил, что в Молдавии осенью пройдут протесты

Жители Молдавии могут осенью выйти на массовые протесты, поскольку в обществе будет беспокойство после досрочных парламентских выборов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:24

2021-07-02T09:24

2021-07-02T12:25

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Жители Молдавии могут осенью выйти на массовые протесты, поскольку в обществе будет беспокойство после досрочных парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон."То, что протесты, скорее всего, будут, я в этом уверен. Беспокойство в обществе будет. Могут и левые выйти на протесты, и правые, более массовые протесты вероятны осенью", - сказал Додон.По его словам, протесты редко проходят в летнее время, однако в обществе нарастает недовольство. Люди возмущены ростом цен, аграрии хотят получить помощь, потому что урожай пострадал из-за непогоды. Если при этом политическая ситуация после выборов ухудшится еще больше, местные жители могут выйти на протесты, чтобы показать свое недовольство.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>

https://ria.ru/20210702/moldaviya-1739515056.html

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"У нас не будет выхода, кроме как выйти на улицу" – Додон о защите своей победы на выборах "Если мы победим на этих выборах и выборы попытаются не признать через карманный Конституционный суд, то у нас не будет выхода, кроме как выйти на улицу и защищать нашу победу, иначе нас наши сторонники не поймут. В этом случае, мы обязательно выйдем на улицы." 2021-07-02T09:24 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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игорь додон, молдавия, в мире