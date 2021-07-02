Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/protesty-1739529285.html
Додон не исключил, что в Молдавии осенью пройдут протесты
Додон не исключил, что в Молдавии осенью пройдут протесты - РИА Новости, 02.07.2021
Додон не исключил, что в Молдавии осенью пройдут протесты
Жители Молдавии могут осенью выйти на массовые протесты, поскольку в обществе будет беспокойство после досрочных парламентских выборов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:24
2021-07-02T12:25
игорь додон
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739532359_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_012eb6e01085476e1d10dee218334852.jpg
КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Жители Молдавии могут осенью выйти на массовые протесты, поскольку в обществе будет беспокойство после досрочных парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон."То, что протесты, скорее всего, будут, я в этом уверен. Беспокойство в обществе будет. Могут и левые выйти на протесты, и правые, более массовые протесты вероятны осенью", - сказал Додон.По его словам, протесты редко проходят в летнее время, однако в обществе нарастает недовольство. Люди возмущены ростом цен, аграрии хотят получить помощь, потому что урожай пострадал из-за непогоды. Если при этом политическая ситуация после выборов ухудшится еще больше, местные жители могут выйти на протесты, чтобы показать свое недовольство.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.Читайте полный текст интервью Игоря Додона &gt;&gt;
https://ria.ru/20210702/moldaviya-1739515056.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"У нас не будет выхода, кроме как выйти на улицу" – Додон о защите своей победы на выборах
"Если мы победим на этих выборах и выборы попытаются не признать через карманный Конституционный суд, то у нас не будет выхода, кроме как выйти на улицу и защищать нашу победу, иначе нас наши сторонники не поймут. В этом случае, мы обязательно выйдем на улицы."
2021-07-02T09:24
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739532359_138:0:618:360_1920x0_80_0_0_42f9e8b6cebabc1f160ca8bf23a01edb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь додон, молдавия, в мире
Додон не исключил, что в Молдавии осенью пройдут протесты
09:24 02.07.2021 (обновлено: 12:25 02.07.2021)
 

Додон не исключил, что жители Молдавии могут осенью выйти на массовые протесты

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Жители Молдавии могут осенью выйти на массовые протесты, поскольку в обществе будет беспокойство после досрочных парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.
"То, что протесты, скорее всего, будут, я в этом уверен. Беспокойство в обществе будет. Могут и левые выйти на протесты, и правые, более массовые протесты вероятны осенью", - сказал Додон.
По его словам, протесты редко проходят в летнее время, однако в обществе нарастает недовольство. Люди возмущены ростом цен, аграрии хотят получить помощь, потому что урожай пострадал из-за непогоды. Если при этом политическая ситуация после выборов ухудшится еще больше, местные жители могут выйти на протесты, чтобы показать свое недовольство.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 03:03
Додон заявил о вмешательстве западных дипломатов в выборы в Молдавии
 
Игорь ДодонМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
08:14Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
Лента новостейМолния