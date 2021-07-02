https://ria.ru/20210702/protesty-1739529285.html
Додон не исключил, что в Молдавии осенью пройдут протесты
Додон не исключил, что в Молдавии осенью пройдут протесты - РИА Новости, 02.07.2021
Додон не исключил, что в Молдавии осенью пройдут протесты
Жители Молдавии могут осенью выйти на массовые протесты, поскольку в обществе будет беспокойство после досрочных парламентских выборов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:24
2021-07-02T09:24
2021-07-02T12:25
игорь додон
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739532359_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_012eb6e01085476e1d10dee218334852.jpg
КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Жители Молдавии могут осенью выйти на массовые протесты, поскольку в обществе будет беспокойство после досрочных парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон."То, что протесты, скорее всего, будут, я в этом уверен. Беспокойство в обществе будет. Могут и левые выйти на протесты, и правые, более массовые протесты вероятны осенью", - сказал Додон.По его словам, протесты редко проходят в летнее время, однако в обществе нарастает недовольство. Люди возмущены ростом цен, аграрии хотят получить помощь, потому что урожай пострадал из-за непогоды. Если при этом политическая ситуация после выборов ухудшится еще больше, местные жители могут выйти на протесты, чтобы показать свое недовольство.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
https://ria.ru/20210702/moldaviya-1739515056.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739532359_138:0:618:360_1920x0_80_0_0_42f9e8b6cebabc1f160ca8bf23a01edb.jpg
"У нас не будет выхода, кроме как выйти на улицу" – Додон о защите своей победы на выборах
"Если мы победим на этих выборах и выборы попытаются не признать через карманный Конституционный суд, то у нас не будет выхода, кроме как выйти на улицу и защищать нашу победу, иначе нас наши сторонники не поймут. В этом случае, мы обязательно выйдем на улицы."
2021-07-02T09:24
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь додон, молдавия, в мире
Додон не исключил, что в Молдавии осенью пройдут протесты
09:24 02.07.2021 (обновлено: 12:25 02.07.2021)
Додон не исключил, что жители Молдавии могут осенью выйти на массовые протесты