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Игорь Додон: народ Молдавии не хочет быть пушечным мясом

Игорь Додон: народ Молдавии не хочет быть пушечным мясом - РИА Новости, 02.07.2021

Игорь Додон: народ Молдавии не хочет быть пушечным мясом

Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии и сопредседатель избирательного блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон рассказал в интервью РИА Новости о том, как... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:00

2021-07-02T11:00

2021-07-02T11:04

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Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии и сопредседатель избирательного блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон рассказал в интервью РИА Новости о том, как Запад планирует использовать Молдавию против России, из-за чего жители страны после досрочных парламентских выборов могут выйти на протесты, почему приход к власти правых партий негативно отразится на отношениях с РФ, а также каким образом выборы могут быть фальсифицированы.– Каждый год перед выборами избирателей пугают тем, что результаты голосования будут фальсифицированы. Чаще всего этот аргумент используется, чтобы отстранить от участия жителей Приднестровья, поскольку эта территория неподконтрольна Кишиневу, но никого не смущает голосование за рубежом. Не видите ли вы здесь противоречий? И существуют ли угрозы фальсификации выборов в этом году?– Вор кричит: "Держи вора!". Это было на всех выборах, в том числе на президентских выборах 2020 года, когда с августа-сентября наши оппоненты начали кричать, что выборы будут фальсифицированы. Но они об этом забыли, когда условно выиграли выборы. Тезисы о фальсификации больше используются, чтобы ограничить право голоса определенных категорий граждан, которые никогда не будут голосовать за правые партии. Это всегда использовалось и используется, сейчас пытаются делать то же самое. Лично я считаю, что можно ставить вопрос о легитимности любой власти в условиях, когда ограничивается право голоса, и не дается возможность голосовать всем. Это касается наших граждан, которые находятся на Западе, на Востоке, проживающих в Приднестровье.За границами Молдавии находятся около миллиона человек. По самым скромным подсчетам, 400 тысяч живут на Западе, 400 тысяч – на Востоке, в том числе в Российской Федерации, и где-то 200-250 тысяч живут в Приднестровье. От Кишинева на Запад – 400 тысяч, от Кишинева на Восток – 600 тысяч человек. На президентских выборах на Западе проголосовали 200-250 тысяч человек из 400 тысяч, более 50%, на Востоке проголосовали около 50 тысяч человек из 600 тысяч, то есть менее 8%. Конечно, это неправильно. Либо нужно дать возможность всем голосовать, либо поставить четкие условия, что голосуют только те, кто находится внутри страны. Этот вопрос мы обязаны поставить в будущем.Насчет фальсификации этих выборов, я думаю, что самый большой риск фальсификации существует на Западе, в диаспоре. Мы видим, что уже на данном этапе организовывается транспорт, массовый подвоз (избирателей), делаются очень серьезные попытки "выбить" наших наблюдателей на тех избирательных участках, где наиболее активны наши граждане. Это касается Германии, Италии, Англии и Франции. Мы, конечно, обеспечим наших наблюдателей везде, но на президентских выборах массово через соцсети давили на наших представителей, наблюдателей, и некоторые из них снялись. Когда там нет представителей всех конкурентов, то мы получаем ситуацию, что один избиратель голосует за несколько секунд, что физически невозможно. Мы учли опыт прошлого года, обратились к нашим международным партнерам, чтобы они обеспечили со своей стороны, насколько это возможно, международных наблюдателей, чтобы снизить риски фальсификации со стороны западной диаспоры.– Избирательная кампания сейчас довольно напряженная, цель кандидатов – не просто пройти в парламент, но и получить большинство мест в нем, чтобы управлять страной самостоятельно. На какой результат вы рассчитываете по итогам выборов?– В момент роспуска парламента в апреле настроения у наших оппонентов были другие, они были более уверенны. Сейчас мы подходим к концу избирательной кампании, у нас осталось несколько дней. Понятно, что расклад поменялся, он существенно поменялся после того, как на левом фланге появился блок "Коммунисты и социалисты", все понимают, что это основной конкурент для правых, который может получить парламентское большинство. Мы боремся за победу, уверен, что мы получим эту победу. Мы провели уже более 12 тысяч встреч с избирателями, ни одна партия столько не проводила, мы очень системно подходили к этой избирательной кампании, поэтому блок "Коммунисты и социалисты" получит очень хороший результат. Мы не разойдемся, мы этот вопрос обсуждали, будем держаться вместе и в следующем парламенте. Это существенная, большая политическая сила, это ядро патриотов притягивает все больше и больше симпатий на левом фланге. Есть желающие разбить наш союз, есть желающие отобрать несколько процентов, чтобы потом слить эти голоса правым, но я очень надеюсь, что граждане Молдавии не наступят на те же грабли, как в ноябре прошлого года.– Готова ли Партия социалистов/блок "Коммунисты и социалисты" взять на себя ответственность за создание правительства?– Мы уже заявили об этом. Мы разработали программу экономического и социального развития, она уже готова, мы ее опубликовали, мы ее детально разобрали по элементам, по секторам, по направлениям, мы объявили, что это основа для программы следующего правительства. Мы готовы очень быстро, оперативно, после признания результатов выборов предложить новый состав правительства. Я считаю, что это нужно сделать очень быстро, к началу августа, чтобы у нас в Молдавии было функциональное правительство. Нужно решить очень много проблем и внутриполитических, и социальных, и экономических, и внешнеполитических, нужно успокоить наших партнеров. Внутри страны у нас серьезные проблемы с ценами, существенный рост цен по всем направлениям, потому что никто в государстве не занимается этим вопросом, волнующим большинство граждан Молдавии. Мы должны четко ответить на вопросы в области социальной политики – какой будет пенсионный возраст, критерии выделения социальной помощи и так далее. Есть важные направления, которыми нужно заняться уже в начале августа, если оставить их на сентябрь-октябрь, это для Молдавии будет очень плачевно. Поэтому да, мы готовы взять на себя ответственность и готовы справиться со всеми вызовами, которые сейчас есть в Молдавии.– Вы раньше говорили, что в будущем допускаете возможность вашего назначения на пост премьера. Время для этого уже пришло?– Рано говорить о распределении должностей, нужно сначала победить на выборах и после этого принимать решение. Я вам честно скажу, что мы даже не обсуждали это внутри блока, это не самое важное сейчас. У нас много достойных людей в команде, опытных людей, которые справлялись с ситуациями, которые, может быть, даже похуже нынешней ситуации. У нас есть представители для любого сектора, для любого министерства.– Если после выборов ни одна из партий не получит большинства мест в парламенте, то готова ли Партия социалистов самостоятельно или в блоке с коммунистами вступить с кем-либо в коалицию?– Я думаю, что мы не должны сейчас говорить о коалициях, но, в то же время, мы не должны категорически отвергать любой диалог. Жители и граждане Молдавии надеются, что после этих выборов политический класс найдет общий язык для решения проблем, с которыми сталкиваются жители нашей страны. Поэтому рано говорить о коалициях, но диалог в любом случае нужен.– Досрочные выборы были спровоцированы тем, что депутаты не смогли договориться и выбрать правительство. Как вы считаете, изменится ли эта ситуация после выборов, поскольку среди кандидатов очень мало новых лиц? Возможна ли такая ситуация, что депутаты не смогут договориться о формировании правительства в отведенный срок, и стране снова придется готовиться к выборам?– После президентских выборов я в течение 5-6 месяцев до роспуска парламента убеждал всех, что нужно найти общий язык, чтобы не доводить ситуацию до политического кризиса. Но парламент распустили, ситуацию упустили, она вышла из-под контроля в социально-экономическом плане, за нынешний хаос ответственны те, кто отверг любой диалог. Понятно, что ответственен президент страны (Майя Санду – ред.). Если после этих парламентских выборов будет новый виток политического кризиса, чего нельзя исключать, то ответственность опять ляжет на президента страны. В этих условиях, теоретически, возможны новые выборы, которые полностью обвалят рейтинг президента и правых партий, который уже катится. Я не уверен, что кто-то рискнет опять блокировать процесс создания функционирования парламентского большинства и правительства, это чревато очень серьезными последствиями, катаклизмами в социально-экономическом плане. Будут страдать граждане.– Как вы оцениваете вероятность протестов после выборов?– Есть такая вероятность, будет это сразу после выборов или будет это ближе к осени – сейчас рано говорить. Летний период – не самый хороший для проведения протестов. То, что протесты, скорее всего будут, я в этом уверен. Они могут быть и сейчас, не знаю, насколько массовые, многие недовольны ростом цен, аграрии недовольны. Беспокойство в обществе будет. Могут и левые выйти на протесты, и правые, более массовые протесты вероятны осенью.– Может ли Партия социалистов сама вывести людей на улицы после выборов? Что для этого должно произойти?– Если мы победим на этих выборах, и выборы попытаются не признать через карманный Конституционный суд, то у нас не будет выхода, кроме как выйти на улицу и защищать нашу победу, иначе нас наши сторонники не поймут. В этом случае, мы обязательно выйдем на улицы.– Ощущаете ли вы внешнее воздействие на выборы? Какова роль США и в целом стран Запада, могут ли они оказать влияние на исход выборов?– Я думаю, что это очевидно по той активности западных дипломатов, включая посла США, мы видим ясные попытки вмешательства в избирательный процесс. Они всегда критикуют русских, но что-то я не видел, чтобы российский посол в течение недели встречался несколько раз с руководством Центральной избирательной комиссии и давил на то, чтобы открыли такие-то и такие-то избирательные участки. Конечно, вмешательство есть, не только через деятельность послов, но и через тысячи неправительственных организаций. Зайдите в соцсети на страничке любой НПО, которую спонсирует Госдеп США или Брюссель, вы увидите, что они продвигают жесткие политические предвыборные лозунги против социалистов и коммунистов и за партию Майи Санду (президент в прошлом основала партию "Действие и солидарность" – ред.), это везде, тратятся сумасшедшие деньги, сотни тысяч долларов. Конечно, это иностранное вмешательство, и конечно это повлияет на результаты выборов.– Вы неоднократно говорили, что страны Запада планируют использовать Молдавию против РФ. В каких сферах это может произойти, и что вы можете этому противопоставить?– Некоторые западные представители, бывший советник президента США и другие, говорят, что нужно сделать все возможное, чтобы затянуть Россию в новый региональный конфликт. Запад недоволен тем, что Молдавия не вписывается в общую региональную повестку. А общая региональная повестка – антироссийская. Мы видим, что у Румынии и Украины жесткая антироссийская повестка. Только Молдавия, благодаря тому, что мы держали более сбалансированную позицию, не списывается. Поэтому есть задача, чтобы в Молдавии было создано парламентское большинство, которое будет жестко следовать инструкциям Запада по геополитической борьбе против России. Как оно будет – просто декларации, либо примкнуть к санкциям антироссийским, либо, что еще хуже, сделать какие-то провокации в Приднестровье, в какой форме это будет – мы увидим, но я думаю, что они пойдут по всем фронтам.Я думаю, что молдавский народ, большинство граждан Молдавии сделает все возможное, чтобы нас не использовали как пушечное мясо в этой геополитической борьбе. Есть силы внутри страны, подавляющее большинство граждан хотят дружить со всеми, и с Востоком, и с Западом. Когда будет очевидно, а уже есть первые признаки, что Запад берет под контроль государственные структуры, то народ Молдавии выйдет на протест массово и не даст использовать нас в геополитической шахматной партии в качестве пешек на размен против своего геополитического партнера.– Раньше вы говорили, что с 2009 по 2019 годы руководство Молдавии вело войны против России, ситуация улучшилась в последние два года. Как будут выстраиваться отношения с Россией и другими партнерами Молдавии после выборов?– Все зависит от того, какой цвет будет у правительства, если это будет желтое правительство (цвет пропрезидентской партии "Действие и солидарность" – ред.), конечно, будет жесткая антироссийская риторика и прозападный курс по всем направлениям: по экономике, по социальной сфере, по безопасности, по ценностям нашим традиционным. Если будет наше правительство, мы будем ориентироваться на стратегическое партнерство с Россией. Мы должны, наконец, подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем, я должен был подписать его в марте прошлого года, но из-за пандемии все перенеслось. Мы не будем ни в коем случае устанавливать какой-то железный занавес по Пруту (река, которая отделяет границы Молдавии и Румынии – ред.), у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС, там нужно некоторые положения пересмотреть, но мы будем открыты к взаимодействию, исходя из наших национальных интересов – с США, с ЕС, со всеми нашими партнерами.– Прошлый год для Молдавии был тяжелым в экономическом плане из-за пандемии и засухи, в этом году урожай пострадал из-за дождей с градом. При этом в бюджете очень ограничен запас средств. Как вы планируете начать восстановление экономики?– Есть несколько принципиально важных вещей, которые нужно будет принять сразу после выборов. Нужен закон по изменению бюджета на нынешний год, это нужно сделать как можно скорее. Нужно выделить дополнительно средства на сельское хозяйство, на некоторые социальные нужды. Нужно срочно принимать проект налоговой политики на следующий год, потому что нам нужны четкие ориентиры и гарантии для бизнеса. Туда нужно обязательно внести наше предложение о нулевом налоге на прибыль на реинвестированную прибыль для всех предприятий и дать гарантии, что это продлится хотя бы 3-5 лет. Это даст серьезный импульс для привлечения инвестиций и создания рабочих мест. Нужен отдельный закон по защите местного производителя, чтобы мы на внутреннем рынке дали возможность нашим товарам быть более конкурентоспособными. Мы уже выдвигали такие инициативы, к сожалению, они были заблокированы президентом. Нужен отдельный пакет законов по социальной политике, нужно в корне менять нынешние принципы социальной помощи. Нужно серьезно отдельно заняться безопасностью страны, структуры кишат иностранными агентами, нужен отдельный закон, чтобы разобраться и с НПО, с деятельностью советников, с финансированием администрации президента из внешних фондов, они фактически это признали, подобного нельзя допускать. Нужно брать опыт России и западных стран, которые очень четко ограничили возможность влиять на внутреннюю политику извне, в этом направлении очень показателен опыт Венгрии. Все эти блоки законов, которые у нас уже есть, нужно в срочном порядке принимать, это нужно сделать за первые два месяца работы нового парламента.– Вы лично занимались поставками российской вакцины в Молдавию. Получается, действующей власти не важны проблемы населения?– Пандемия никуда не ушла, то, что происходит в некоторых странах, мы видим это в России и в других странах, показывает, что нужно готовиться к третьей-четвертой волне. Для этого нужно готовить медицинские учреждения и обязательно нужно закупать вакцину. Мы в Молдавии этот процесс запустили, но из-за того, что нет действующего правительства и политический кризис, эффективность мер не на нужном уровне. Мы сделали все возможное, чтобы Российская Федерация выделила сначала гуманитарную помощь в виде вакцин, в ближайшие дни мы ожидаем подписания соглашения между Молдавией и Россией на поставку миллиона доз "Спутника V". Я думаю, что на этой или на следующей неделе такое соглашение должно быть подписано, мы готовы купить эти вакцины за счет бюджетных, государственных денег. Люди ждут, если у нас будет в ближайшее время несколько сот тысяч вакцин, то нужно обеспечить вакцинирование по поликлиникам и больницам, чтобы люди не стояли в очередях. Мы запустили процесс закупки 700 тысяч доз вакцины Pfizer, в ближайшие полгода поступят в страну. Насколько эффективно занимается власть этим вопросом? С учетом, что их мандат ограничен, эффективность страдает. Но даже в этих условиях вот эти шаги – наши договора с Российской Федерацией и другими партнерами – уже дают результаты.

https://ria.ru/20210607/moldaviya-1736036087.html

https://ria.ru/20210601/moldaviya-1735173683.html

https://ria.ru/20210607/parlament-1736016449.html

https://ria.ru/20210615/moldaviya-1737020429.html

https://ria.ru/20210612/moldaviya-1736748300.html

https://ria.ru/20210424/vaktsina-1729759787.html

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россия, мид молдавии, майя санду, игорь додон, конституционный суд молдавии, парламент молдавии, молдавия, интервью, в мире