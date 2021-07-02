https://ria.ru/20210702/otmena-1739653195.html

В Петербурге отменили концертную программу ко Дню ВМФ из-за COVID-19

В Петербурге отменили концертную программу ко Дню ВМФ из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021

В Петербурге отменили концертную программу ко Дню ВМФ из-за COVID-19

Концертную программу ко Дню ВМФ РФ отменили в Санкт-Петербурге из-за ситуации с COVID-19, сообщает городской комитет по культуре. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T17:46

2021-07-02T17:46

2021-07-02T17:46

распространение коронавируса

санкт-петербург

вмф рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152554/10/1525541006_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_428832cfa5ce73a00b46c089223879e4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Концертную программу ко Дню ВМФ РФ отменили в Санкт-Петербурге из-за ситуации с COVID-19, сообщает городской комитет по культуре.Ранее сообщалось, что главный военно-морской парад состоится в Петербурге в День ВМФ 25 июля."В связи с текущей эпидемиологической ситуацией после консультаций с Роспотребнадзором комитетом по культуре Санкт-Петербурга было принято решение об отмене концертной программы ко Дню Военно-морского флота", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что запланированное финансирование будет перенаправлено на субсидии на поддержку социально ориентированных НКО в сфере культуры.

https://ria.ru/20210702/festival-1739651376.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, вмф рф, безопасность