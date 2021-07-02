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В Петербурге отменили концертную программу ко Дню ВМФ из-за COVID-19
В Петербурге отменили концертную программу ко Дню ВМФ из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021
В Петербурге отменили концертную программу ко Дню ВМФ из-за COVID-19
Концертную программу ко Дню ВМФ РФ отменили в Санкт-Петербурге из-за ситуации с COVID-19, сообщает городской комитет по культуре. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:46
2021-07-02T17:46
2021-07-02T17:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Концертную программу ко Дню ВМФ РФ отменили в Санкт-Петербурге из-за ситуации с COVID-19, сообщает городской комитет по культуре.Ранее сообщалось, что главный военно-морской парад состоится в Петербурге в День ВМФ 25 июля."В связи с текущей эпидемиологической ситуацией после консультаций с Роспотребнадзором комитетом по культуре Санкт-Петербурга было принято решение об отмене концертной программы ко Дню Военно-морского флота", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что запланированное финансирование будет перенаправлено на субсидии на поддержку социально ориентированных НКО в сфере культуры.
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санкт-петербург, вмф рф, безопасность
В Петербурге отменили концертную программу ко Дню ВМФ из-за COVID-19
Концертную программу ко Дню ВМФ отменили в Петербурге из-за ситуации с коронавирусом