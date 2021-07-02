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В Марий Эл ужесточили ограничения по коронавирусу
В Марий Эл ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 02.07.2021
В Марий Эл ужесточили ограничения по коронавирусу
Власти Марий Эл ужесточили ограничения по коронавирусу в отношении работы кафе и ресторанов, а также количества участников церемоний в ЗАГСах, сообщает... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:50
2021-07-02T18:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр евстифеев
коронавирусы
республика марий эл
здоровье - общество
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Власти Марий Эл ужесточили ограничения по коронавирусу в отношении работы кафе и ресторанов, а также количества участников церемоний в ЗАГСах, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие изменения внесены в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."Согласно введенным ограничениям, приостанавливается деятельность кафе, расположенных в торгово-развлекательных центрах, кроме продажи на вынос и услуг доставки. Кроме того, с 23.00 до 6.00 запрещена деятельность кафе, ночных клубов, баров и дискотек, максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах сокращено до 50% от общей вместимости, при этом запрещается буфетное обслуживание. В ЗАГСах регистрации брака допускается при условии нахождения не более 10 человек", - говорится в сообщении.Режим повышенной готовности в республике в связи с осложнением эпидемиологической ситуации продлен до 9 августа 2021 года."Если ситуация в лучшую сторону не будет двигаться, будем вводить новые ограничения. Если мы по 6 человек в день будем терять от коронавируса, то будем вынуждены усиливать меры, это нужно всем понимать. Это не чья-то прихоть, это наша социальная ответственность, неизбежность и необходимость", - цитирует пресс-служба слова главы Марий Эл Александра Евстифеева.Отмечается, что в республике по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.Всего с начала пандемии в Марий Эл зафиксировано 14 404 случая заражения коронавирусом, 13 786 человек выздоровели, 293 пациента скончались.Ранее сообщалось, что власти региона с 15 июня ужесточили ограничения по коронавирусу в связи с увеличением количества заболевших, 30% работников рекомендуется перевести на удаленку, а несовершеннолетним запрещено находиться в ТЦ без сопровождения родителей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр евстифеев, коронавирусы, республика марий эл, здоровье - общество, общество
В Марий Эл ужесточили ограничения по коронавирусу
18:50 02.07.2021
 
© Depositphotos / LenorluxНабережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле
Набережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Depositphotos / Lenorlux

Власти Марий Эл ужесточили ограничения по коронавирусу для кафе, ресторанов и ЗАГСов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Власти Марий Эл ужесточили ограничения по коронавирусу в отношении работы кафе и ресторанов, а также количества участников церемоний в ЗАГСах, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения внесены в указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"Согласно введенным ограничениям, приостанавливается деятельность кафе, расположенных в торгово-развлекательных центрах, кроме продажи на вынос и услуг доставки. Кроме того, с 23.00 до 6.00 запрещена деятельность кафе, ночных клубов, баров и дискотек, максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах сокращено до 50% от общей вместимости, при этом запрещается буфетное обслуживание. В ЗАГСах регистрации брака допускается при условии нахождения не более 10 человек", - говорится в сообщении.
Режим повышенной готовности в республике в связи с осложнением эпидемиологической ситуации продлен до 9 августа 2021 года.
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"Если ситуация в лучшую сторону не будет двигаться, будем вводить новые ограничения. Если мы по 6 человек в день будем терять от коронавируса, то будем вынуждены усиливать меры, это нужно всем понимать. Это не чья-то прихоть, это наша социальная ответственность, неизбежность и необходимость", - цитирует пресс-служба слова главы Марий Эл Александра Евстифеева.
Отмечается, что в республике по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.
Всего с начала пандемии в Марий Эл зафиксировано 14 404 случая заражения коронавирусом, 13 786 человек выздоровели, 293 пациента скончались.
Ранее сообщалось, что власти региона с 15 июня ужесточили ограничения по коронавирусу в связи с увеличением количества заболевших, 30% работников рекомендуется перевести на удаленку, а несовершеннолетним запрещено находиться в ТЦ без сопровождения родителей.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЕвстифеевКоронавирусыРеспублика Марий ЭлЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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