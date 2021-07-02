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Суд в Киеве открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ
Суд в Киеве открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ - РИА Новости, 02.07.2021
Суд в Киеве открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ
Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл дело по иску российского рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, к Службе безопасности Украины... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:12
2021-07-02T15:12
2021-07-02T15:12
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КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл дело по иску российского рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, к Службе безопасности Украины (СБУ) из-за внесения его в "черный список" минкульта, сообщила в пятницу пресс-служба суда.Ранее украинское министерство культуры внесло рэпера в список лиц, предоставляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за пропаганды культа насилия и жестокости. Сам артист решил оспорить данное решение и подал иск к СБ Украины в ОАСК."Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ОАСК.Ранее пресс-секретарь СБ Украины Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово в суде отстаивать свою позицию по включению певца и блогера Алишера Валеева в "черный список" артистов, которым запрещен въезд в страну.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
https://ria.ru/20210605/morgenshtern-1735764519.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), министерство культуры украины, служба безопасности украины, киев, украина, в мире
Суд в Киеве открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ
Суд в Киеве открыл дело по иску рэпера Моргенштерна к Службе безопасности Украины