Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
Рэпер и блогер Алишер Валеев хочет через суд добиться снятия запрета на въезд на Украину
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Российский исполнитель и блогер Алишер Валеев (сценическое имя Моргенштерн) подал в суд на Службу безопасности Украины, требуя исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, сообщается на сайте суда.
Ранее украинский минкульт внес рэпера в список лиц, предоставляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за пропаганды культа насилия и жестокости.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в релизе.
Так, Валеев просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в минкульт о его внесении в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Также истец просит признать противоправным и отменить вышедший в апреле приказ минкульта об обновлении соответствующего перечня.
"Кроме того, Моргенштерн просит ОАСК истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину", - добавили в суде.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
Моргенштерн - выходец из Уфы. Ранее сообщалось, что рэпер стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте", завоевав сразу три звания - "Альбом года", "Хит года в клипах" и "Артист года".