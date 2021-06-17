https://ria.ru/20210617/sud-1737431476.html

Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину

Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину - РИА Новости, 17.06.2021

Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину

Российский исполнитель и блогер Алишер Валеев (сценическое имя Моргенштерн) подал в суд на Службу безопасности Украины, требуя исключить его из списка лиц,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:36

2021-06-17T16:36

2021-06-17T16:36

моргенштерн (алишер моргенштерн)

служба безопасности украины

украина

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КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Российский исполнитель и блогер Алишер Валеев (сценическое имя Моргенштерн) подал в суд на Службу безопасности Украины, требуя исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, сообщается на сайте суда.Ранее украинский минкульт внес рэпера в список лиц, предоставляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за пропаганды культа насилия и жестокости."В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в релизе.Так, Валеев просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в минкульт о его внесении в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Также истец просит признать противоправным и отменить вышедший в апреле приказ минкульта об обновлении соответствующего перечня."Кроме того, Моргенштерн просит ОАСК истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину", - добавили в суде.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.Моргенштерн - выходец из Уфы. Ранее сообщалось, что рэпер стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте", завоевав сразу три звания - "Альбом года", "Хит года в клипах" и "Артист года".

https://ria.ru/20210526/ukraina-1733987452.html

украина

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моргенштерн (алишер моргенштерн), служба безопасности украины, украина