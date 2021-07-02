https://ria.ru/20210702/moldaviya-1739515056.html

Додон заявил о вмешательстве западных дипломатов в выборы в Молдавии

Додон заявил о вмешательстве западных дипломатов в выборы в Молдавии - РИА Новости, 02.07.2021

Додон заявил о вмешательстве западных дипломатов в выборы в Молдавии

Запад активно пытается вмешаться в избирательный процесс Молдавии перед проведением досрочных парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T03:03

2021-07-02T03:03

2021-07-02T07:21

игорь додон

молдавия

сша

в мире

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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Запад активно пытается вмешаться в избирательный процесс Молдавии перед проведением досрочных парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США и ЕС пытаются вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии. При этом МИД республики заявил, что не получал жалоб со стороны государственных структур на вмешательство в организацию досрочных парламентских выборов со стороны других государств.По его словам, многочисленные организации, финансируемые США и Брюсселем, продвигают лозунги против социалистов и коммунистов и поддерживают правые прозападные партии."Тратятся сумасшедшие деньги, сотни тысяч долларов. Конечно, это иностранное вмешательство, и, конечно, это повлияет на результаты выборов", - подчеркнул Додон.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

https://ria.ru/20210615/moldaviya-1737020429.html

молдавия

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игорь додон, молдавия, сша, в мире