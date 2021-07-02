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Туризм
https://ria.ru/20210702/mavrikiy-1739649293.html
Маврикий открывается для туристов
Маврикий открывается для туристов - РИА Новости, 02.07.2021
Маврикий открывается для туристов
Маврикий с 15 июля открывается для туристов, правда, непривитым путешественникам придется отправиться на двухнедельный карантин, сообщает Управление по развитию РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:53
2021-07-02T17:53
туризм
куда можно лететь
отдых на море
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туризм
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новости - туризм
порт-луи
маврикий
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Маврикий с 15 июля открывается для туристов, правда, непривитым путешественникам придется отправиться на двухнедельный карантин, сообщает Управление по развитию туризма Маврикия (MTPA).Обновленные правила действуют с середины лета по 30 сентября 2021 года.Все путешественники перед посадкой на рейс на остров должны предоставить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, проведенном за пять-семь дней до вылета, авиабилет на Маврикий и подтверждение покупки проживания в одном из сертифицированных курортов, безопасных от коронавируса. Вакцинированные гости могут пользоваться пляжем и всеми удобствами отеля, но они должны пройти ПЦР-исследование на седьмой и четырнадцатый день отдыха. Если результаты будут отрицательными, туристы смогут спокойно перемещаться по острову.Непривитым путешественникам нужно заказать 14 дней проживания в официально назначенном отеле, питание и трансфер. В номере им придется находится все время карантина и также нужно будет сдать два ПЦР-теста. При отрицательных результатах они могут продолжить отдыхать на Маврикии без ограничений.Список сертифицированных безопасных гостиниц для вакцинированных и непривитых путешественников опубликован на сайте MTPA. С 1 октября привитые гости должны будут предоставить лишь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа от вылета.Ранее российские власти дали разрешение на два полета в неделю на Маврикий в аэропорт города Порт-Луи.
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Маврикий открывается для туристов

17:53 02.07.2021
 
© Фото : Xavier Coiffic"Подводный водопад" у острова Маврикий
Подводный водопад у острова Маврикий - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Xavier Coiffic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Маврикий с 15 июля открывается для туристов, правда, непривитым путешественникам придется отправиться на двухнедельный карантин, сообщает Управление по развитию туризма Маврикия (MTPA).
Обновленные правила действуют с середины лета по 30 сентября 2021 года.
Все путешественники перед посадкой на рейс на остров должны предоставить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, проведенном за пять-семь дней до вылета, авиабилет на Маврикий и подтверждение покупки проживания в одном из сертифицированных курортов, безопасных от коронавируса.
Вакцинированные гости могут пользоваться пляжем и всеми удобствами отеля, но они должны пройти ПЦР-исследование на седьмой и четырнадцатый день отдыха. Если результаты будут отрицательными, туристы смогут спокойно перемещаться по острову.
Непривитым путешественникам нужно заказать 14 дней проживания в официально назначенном отеле, питание и трансфер. В номере им придется находится все время карантина и также нужно будет сдать два ПЦР-теста. При отрицательных результатах они могут продолжить отдыхать на Маврикии без ограничений.
Список сертифицированных безопасных гостиниц для вакцинированных и непривитых путешественников опубликован на сайте MTPA.
С 1 октября привитые гости должны будут предоставить лишь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа от вылета.
Ранее российские власти дали разрешение на два полета в неделю на Маврикий в аэропорт города Порт-Луи.
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Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьТуризмтуристыНовости - ТуризмПорт-ЛуиМаврикийВакцинация
 
 
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