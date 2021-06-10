https://ria.ru/20210610/aviasoobschenie-1736382261.html

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с восемью странами

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с восемью странами - РИА Новости, 10.06.2021

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с восемью странами

Россия с десятого июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T00:06

2021-06-10T00:06

2021-06-10T01:44

туризм

россия

москва

албания

марокко

маврикий

австрия

хорватия

венгрия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россия с десятого июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию.Власти разрешили выполнение полетов по два раза в неделю по направлениям: Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат, а также Москва — Загреб.Рейсы Москва — Бейрут и Москва — Люксембург могут осуществляться по одному разу в неделю.Чартеры Москва — Тирана разрешены один раз в неделю.Помимо открытия новых стран для полетов, Россия также увеличивает количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва — Афины на два в неделю, с Азербайджаном (Москва — Баку), Арменией (Москва — Ереван), Катаром (Москва — Доха), Узбекистаном (Москва — Ташкент) и Таджикистаном (Москва — Душанбе) — на один рейс в неделю, с Египтом (Москва — Каир) и Сербией (Москва — Белград) — до семи рейсов в неделю.Кроме того, Россия увеличивает количество полетов по маршруту Москва — Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе. К разрешенным рейсам добавился маршрут Москва — Мюнхен (ранее из немецких городов летать можно было только в Берлин и Франкфурт).Также с десятого июня разрешаются полеты за рубеж из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.Россия из-за пандемии COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года страна начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.Сейчас разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, на Кубу, на Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку. Кроме того, ранее в России разрешили полеты в Танзанию и Турцию, однако из-за эпидемиологической обстановки полеты в первую страну приостановили, а в последнюю — ограничили.

https://ria.ru/20210609/otpusk-1736237507.html

россия

москва

албания

марокко

маврикий

австрия

хорватия

венгрия

люксембург (государство)

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, албания, марокко, маврикий, австрия, хорватия, венгрия, люксембург (государство), ливан, общество