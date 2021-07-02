https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739664874.html

Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной - РИА Новости, 02.07.2021

Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил погранвойскам полность перекрыть границу с Украиной, сообщило агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:36

2021-07-02T18:36

2021-07-02T19:59

александр лукашенко

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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил погранвойскам полность перекрыть границу с Украиной, сообщило агентство Sputnik Беларусь. Об этом глава государства объявил на торжественном собрании по случаю Дня независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля.Лукашенко пояснил, что с Украины поступает "огромное количество оружия", отныне въехать в страну смогут только мирные граждане.Ранее белорусский президент заявлял, что раскрытая террористическая группа во главе с бизнесменом Николаем Автуховичем "тоннами" везла оружие через Украину. В Киеве ответили, что "мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа".Помимо этого, президент Белоруссии на торжественном собрании в пятницу сообщил, что Украина, Германия, США, Польша и Литва связаны со "спящими" террористическими ячейками в республике. По словам главы государства, эти так называемые отряды самообороны пытались подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке, но всех участников в течение двух суток нашли и арестовали.Лукашенко также заявил, что западные санкции, направленные на подрыв экономики, не сработают. По его словам, самая большая ценность Белоруссии, у которой нет нефти, газа и золота, — ее "гордый, независимый и трудолюбивый" народ, а не абстрактное навязанное понятие "гражданское общество".В конце июня вступили в силу секторальные санкции ЕС против Белоруссии, как утверждается, в ответ на "эскалацию грубых нарушений прав человека" и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/belorussiya-1739395836.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html

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александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире