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Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной - РИА Новости, 02.07.2021
Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил погранвойскам полность перекрыть границу с Украиной, сообщило агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:36
2021-07-02T19:59
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил погранвойскам полность перекрыть границу с Украиной, сообщило агентство Sputnik Беларусь. Об этом глава государства объявил на торжественном собрании по случаю Дня независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля.Лукашенко пояснил, что с Украины поступает "огромное количество оружия", отныне въехать в страну смогут только мирные граждане.Ранее белорусский президент заявлял, что раскрытая террористическая группа во главе с бизнесменом Николаем Автуховичем "тоннами" везла оружие через Украину. В Киеве ответили, что "мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа".Помимо этого, президент Белоруссии на торжественном собрании в пятницу сообщил, что Украина, Германия, США, Польша и Литва связаны со "спящими" террористическими ячейками в республике. По словам главы государства, эти так называемые отряды самообороны пытались подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке, но всех участников в течение двух суток нашли и арестовали.Лукашенко также заявил, что западные санкции, направленные на подрыв экономики, не сработают. По его словам, самая большая ценность Белоруссии, у которой нет нефти, газа и золота, — ее "гордый, независимый и трудолюбивый" народ, а не абстрактное навязанное понятие "гражданское общество".В конце июня вступили в силу секторальные санкции ЕС против Белоруссии, как утверждается, в ответ на "эскалацию грубых нарушений прав человека" и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/belorussiya-1739395836.html
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александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

18:36 02.07.2021 (обновлено: 19:59 02.07.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил погранвойскам полность перекрыть границу с Украиной, сообщило агентство Sputnik Беларусь.
Об этом глава государства объявил на торжественном собрании по случаю Дня независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля.
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Лукашенко пояснил, что с Украины поступает "огромное количество оружия", отныне въехать в страну смогут только мирные граждане.
"Всех остальных в плен брать не будем", — добавил он.
Ранее белорусский президент заявлял, что раскрытая террористическая группа во главе с бизнесменом Николаем Автуховичем "тоннами" везла оружие через Украину. В Киеве ответили, что "мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа".
Помимо этого, президент Белоруссии на торжественном собрании в пятницу сообщил, что Украина, Германия, США, Польша и Литва связаны со "спящими" террористическими ячейками в республике.
"Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", — добавил он.
По словам главы государства, эти так называемые отряды самообороны пытались подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке, но всех участников в течение двух суток нашли и арестовали.
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Лукашенко также заявил, что западные санкции, направленные на подрыв экономики, не сработают. По его словам, самая большая ценность Белоруссии, у которой нет нефти, газа и золота, — ее "гордый, независимый и трудолюбивый" народ, а не абстрактное навязанное понятие "гражданское общество".
В конце июня вступили в силу секторальные санкции ЕС против Белоруссии, как утверждается, в ответ на "эскалацию грубых нарушений прав человека" и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая.
 
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