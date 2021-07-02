Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
Исследование: более половины россиян выступают против введения нового локдауна
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более половины россиян выступают против нового локдауна, поскольку это окончательно "убьет" экономику, однако каждый пятый гражданин считает такие меры единственным способом остановить рост числа заражений коронавирусом в стране, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство россиян против нового локдауна. 51% считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (56%), а также Московского региона и Приволжья (по 54%)", - пишут эксперты.
При этом 28% респондентов полагают, что для нового локдауна в их регионе нет никаких медицинских оснований. Такой точки зрения придерживаются 36% жителей Сибири, 35% - Северного Кавказа и только 18% в Москве и Московской области.
В то же время каждый пятый россиянин поддержал идею нового локдауна в своем регионе, считая, что только так можно остановить рост числа заражений. Больше всего фанатов карантина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%) а также в Москве и Подмосковье (28%). В Южном федеральном округе таких только 12%, в Приволжском – 15%.
Мэр Москвы Сергей Собянин недавно заявлял, что вместо локдауна кардинальным решением проблемы пандемии может стать только быстрая масштабная вакцинация. Говорил об этом на текущей неделе в ходе прямой линии и президент РФ Владимир Путин, отметив, что именно стремлением избежать локдауна объясняется введение в ряде регионов обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией, указал глава государства, выразив надежду, что предубеждение некоторых россиян против прививок будет проходить.
Банк "Открытие" в ходе исследования 25-30 июня опросил 1000 россиян по репрезентативной выборке в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.