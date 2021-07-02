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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/lokdaun-1739519032.html
Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна - РИА Новости, 02.07.2021
Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
Более половины россиян выступают против нового локдауна, поскольку это окончательно "убьет" экономику, однако каждый пятый гражданин считает такие меры... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T06:03
2021-07-02T06:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более половины россиян выступают против нового локдауна, поскольку это окончательно "убьет" экономику, однако каждый пятый гражданин считает такие меры единственным способом остановить рост числа заражений коронавирусом в стране, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.При этом 28% респондентов полагают, что для нового локдауна в их регионе нет никаких медицинских оснований. Такой точки зрения придерживаются 36% жителей Сибири, 35% - Северного Кавказа и только 18% в Москве и Московской области.В то же время каждый пятый россиянин поддержал идею нового локдауна в своем регионе, считая, что только так можно остановить рост числа заражений. Больше всего фанатов карантина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%) а также в Москве и Подмосковье (28%). В Южном федеральном округе таких только 12%, в Приволжском – 15%.Мэр Москвы Сергей Собянин недавно заявлял, что вместо локдауна кардинальным решением проблемы пандемии может стать только быстрая масштабная вакцинация. Говорил об этом на текущей неделе в ходе прямой линии и президент РФ Владимир Путин, отметив, что именно стремлением избежать локдауна объясняется введение в ряде регионов обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией, указал глава государства, выразив надежду, что предубеждение некоторых россиян против прививок будет проходить.Банк "Открытие" в ходе исследования 25-30 июня опросил 1000 россиян по репрезентативной выборке в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
06:03 02.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗакрытое на карантин кафе
Закрытое на карантин кафе - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Исследование: более половины россиян выступают против введения нового локдауна

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более половины россиян выступают против нового локдауна, поскольку это окончательно "убьет" экономику, однако каждый пятый гражданин считает такие меры единственным способом остановить рост числа заражений коронавирусом в стране, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство россиян против нового локдауна. 51% считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (56%), а также Московского региона и Приволжья (по 54%)", - пишут эксперты.
При этом 28% респондентов полагают, что для нового локдауна в их регионе нет никаких медицинских оснований. Такой точки зрения придерживаются 36% жителей Сибири, 35% - Северного Кавказа и только 18% в Москве и Московской области.
В то же время каждый пятый россиянин поддержал идею нового локдауна в своем регионе, считая, что только так можно остановить рост числа заражений. Больше всего фанатов карантина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%) а также в Москве и Подмосковье (28%). В Южном федеральном округе таких только 12%, в Приволжском – 15%.
Мэр Москвы Сергей Собянин недавно заявлял, что вместо локдауна кардинальным решением проблемы пандемии может стать только быстрая масштабная вакцинация. Говорил об этом на текущей неделе в ходе прямой линии и президент РФ Владимир Путин, отметив, что именно стремлением избежать локдауна объясняется введение в ряде регионов обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией, указал глава государства, выразив надежду, что предубеждение некоторых россиян против прививок будет проходить.
Банк "Открытие" в ходе исследования 25-30 июня опросил 1000 россиян по репрезентативной выборке в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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