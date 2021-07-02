https://ria.ru/20210702/lizing-1739657012.html

ВТБ Лизинг: сегодня 70% такси и 80% автокаршеринга приобретаются в лизинг

ВТБ Лизинг: сегодня 70% такси и 80% автокаршеринга приобретаются в лизинг - РИА Новости, 02.07.2021

ВТБ Лизинг: сегодня 70% такси и 80% автокаршеринга приобретаются в лизинг

Темпы развития шеринговых сервисов в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти. Уже сегодня порядка 70% такси и около 80% автомобилей... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:05

2021-07-02T18:05

2021-07-02T18:05

втб лизинг

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Темпы развития шеринговых сервисов в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти. Уже сегодня порядка 70% такси и около 80% автомобилей каршеринга приобретаются с использованием финансового и операционного лизинга, говорится в сообщении ВТБ Лизинг со ссылкой на заявление коммерческого директора компании Евгения Татаринова."Уже сложно представить лизинг, такси и каршеринг отдельно друг от друга, потому что сегодня порядка 70% всех автомобилей такси и около 80% автомобилей каршеринга приобретаются с использованием финансового и операционного лизинга. Такая популярность лизинга связана и с программами господдержки, в первую очередь Минпромторга, и с удобством самого инструмента, который предполагает минимальные авансы для входа в сделку. Для ВТБ Лизинг разработка удобных продуктов в этом сегменте – один из приоритетов: мы создаем условия для формирования комфортной среды жизни горожанина и снижения через шеринговые сервисы нагрузки на экологию", - отметил Татаринов, выступая на Московском урбанистическом форуме "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".На сегодняшний день в парке ВТБ Лизинг находятся порядка 5,5 тысяч автомобилей такси. Ключевой партнер компании в этом направлении – Яндекс.Такси, совместно с которым была разработана и активно реализуется программа с максимально льготными условиями для таксопарков, сотрудничающих с агрегатором. За 5 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг передал в такси более 2 тысяч машин и нарастил клиентскую базу до 300 клиентов в этом портфеле."Мы позитивно смотрим на этот сегмент и планируем увеличить свой парк такси до 10 тысяч машин уже в этом году", - добавил Татаринов.ВТБ Лизинг относительно недавно начал заниматься финансированием рынка каршеринга, первоначально оценивая его как высокорисковый. Но сейчас устойчивость и экономика этого сегмента, а также дополнительные инструменты контроля транспорта и позитивная правоприменительная практика относительно борьбы с мошенничеством позволяют более оптимистично смотреть на его перспективы. Компания планирует увеличить свой парк каршеринга до 10 тысяч машин в горизонте двух лет.

https://ria.ru/20210629/pobeditel-1739049438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб лизинг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), втб, новости компаний - экономика, экономика