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ВТБ Лизинг: сегодня 70% такси и 80% автокаршеринга приобретаются в лизинг
ВТБ Лизинг: сегодня 70% такси и 80% автокаршеринга приобретаются в лизинг - РИА Новости, 02.07.2021
ВТБ Лизинг: сегодня 70% такси и 80% автокаршеринга приобретаются в лизинг
Темпы развития шеринговых сервисов в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти. Уже сегодня порядка 70% такси и около 80% автомобилей... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:05
2021-07-02T18:05
втб лизинг
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
втб
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Темпы развития шеринговых сервисов в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти. Уже сегодня порядка 70% такси и около 80% автомобилей каршеринга приобретаются с использованием финансового и операционного лизинга, говорится в сообщении ВТБ Лизинг со ссылкой на заявление коммерческого директора компании Евгения Татаринова."Уже сложно представить лизинг, такси и каршеринг отдельно друг от друга, потому что сегодня порядка 70% всех автомобилей такси и около 80% автомобилей каршеринга приобретаются с использованием финансового и операционного лизинга. Такая популярность лизинга связана и с программами господдержки, в первую очередь Минпромторга, и с удобством самого инструмента, который предполагает минимальные авансы для входа в сделку. Для ВТБ Лизинг разработка удобных продуктов в этом сегменте – один из приоритетов: мы создаем условия для формирования комфортной среды жизни горожанина и снижения через шеринговые сервисы нагрузки на экологию", - отметил Татаринов, выступая на Московском урбанистическом форуме "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".На сегодняшний день в парке ВТБ Лизинг находятся порядка 5,5 тысяч автомобилей такси. Ключевой партнер компании в этом направлении – Яндекс.Такси, совместно с которым была разработана и активно реализуется программа с максимально льготными условиями для таксопарков, сотрудничающих с агрегатором. За 5 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг передал в такси более 2 тысяч машин и нарастил клиентскую базу до 300 клиентов в этом портфеле."Мы позитивно смотрим на этот сегмент и планируем увеличить свой парк такси до 10 тысяч машин уже в этом году", - добавил Татаринов.ВТБ Лизинг относительно недавно начал заниматься финансированием рынка каршеринга, первоначально оценивая его как высокорисковый. Но сейчас устойчивость и экономика этого сегмента, а также дополнительные инструменты контроля транспорта и позитивная правоприменительная практика относительно борьбы с мошенничеством позволяют более оптимистично смотреть на его перспективы. Компания планирует увеличить свой парк каршеринга до 10 тысяч машин в горизонте двух лет.
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втб лизинг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), втб, новости компаний - экономика, экономика

ВТБ Лизинг: сегодня 70% такси и 80% автокаршеринга приобретаются в лизинг

18:05 02.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМашина службы каршеринга "Belka Car" едет по Моховой улице в Москве
Машина службы каршеринга Belka Car едет по Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Темпы развития шеринговых сервисов в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти. Уже сегодня порядка 70% такси и около 80% автомобилей каршеринга приобретаются с использованием финансового и операционного лизинга, говорится в сообщении ВТБ Лизинг со ссылкой на заявление коммерческого директора компании Евгения Татаринова.
"Уже сложно представить лизинг, такси и каршеринг отдельно друг от друга, потому что сегодня порядка 70% всех автомобилей такси и около 80% автомобилей каршеринга приобретаются с использованием финансового и операционного лизинга. Такая популярность лизинга связана и с программами господдержки, в первую очередь Минпромторга, и с удобством самого инструмента, который предполагает минимальные авансы для входа в сделку. Для ВТБ Лизинг разработка удобных продуктов в этом сегменте – один из приоритетов: мы создаем условия для формирования комфортной среды жизни горожанина и снижения через шеринговые сервисы нагрузки на экологию", - отметил Татаринов, выступая на Московском урбанистическом форуме "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".
На сегодняшний день в парке ВТБ Лизинг находятся порядка 5,5 тысяч автомобилей такси. Ключевой партнер компании в этом направлении – Яндекс.Такси, совместно с которым была разработана и активно реализуется программа с максимально льготными условиями для таксопарков, сотрудничающих с агрегатором. За 5 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг передал в такси более 2 тысяч машин и нарастил клиентскую базу до 300 клиентов в этом портфеле.
"Мы позитивно смотрим на этот сегмент и планируем увеличить свой парк такси до 10 тысяч машин уже в этом году", - добавил Татаринов.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 14:24
ВТБ Лизинг стал победителем международной премии Aviation 100 Awards
ВТБ Лизинг относительно недавно начал заниматься финансированием рынка каршеринга, первоначально оценивая его как высокорисковый. Но сейчас устойчивость и экономика этого сегмента, а также дополнительные инструменты контроля транспорта и позитивная правоприменительная практика относительно борьбы с мошенничеством позволяют более оптимистично смотреть на его перспективы. Компания планирует увеличить свой парк каршеринга до 10 тысяч машин в горизонте двух лет.
"Каршеринг – это абсолютный прорыв в идеологии владения автомобилем, который ментально очень активно подвинул потребителя в сторону сервиса подписки. Мы думаем, что для лизинговой отрасли именно в этом сегменте будет основной объем сделок в горизонте ближайших 5 лет, и это максимально продвинет нас в развитии к рынкам западных стран, где до 70% автомобилей покупаются именно по схемам лизинга", - резюмировал Татаринов. Он также сообщил, через 5 лет доля автомобилей по подписке может достичь 20%.
 
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