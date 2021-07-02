Крымские татары назвали украинский закон о коренных народах клоунадой
08:46 02.07.2021 (обновлено: 09:39 02.07.2021)
Крымские татары назвали закон "О коренных народах Украины" клоунадой
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал клоунадой киевский закон "О коренных народах Украины".
В перечень не вошли русские, но есть крымские татары, караимы и крымчаки. Депутат Верховной рады Кира Рудык охарактеризовала документ как "важный шаг на пути к возвращению Крыма". По ее словам, Киев должен дать "четкий сигнал" миру, что продолжает борьбу за полуостров.
"Очередной виток виртуальной политики Украины <...>. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное — никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил <...> прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта на Донбассе", — сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, все народы Крыма, включая коренные, уже обеспечены всеми необходимыми правами.
"В Крыму идет строительный бум религиозных объектов, мечети строятся повсеместно, нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам. Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику", — рассказал собеседник агентства.
Коренные народы чувствуют себя более чем комфортно, заключил он.