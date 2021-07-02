https://ria.ru/20210702/krym-1739525664.html

Крымские татары назвали украинский закон о коренных народах клоунадой

Крымские татары назвали украинский закон о коренных народах клоунадой - РИА Новости, 02.07.2021

Крымские татары назвали украинский закон о коренных народах клоунадой

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал клоунадой киевский закон "О коренных народах Украины". РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:46

2021-07-02T08:46

2021-07-02T09:39

эйваз умеров

верховная рада украины

республика крым

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал клоунадой киевский закон "О коренных народах Украины".В перечень не вошли русские, но есть крымские татары, караимы и крымчаки. Депутат Верховной рады Кира Рудык охарактеризовала документ как "важный шаг на пути к возвращению Крыма". По ее словам, Киев должен дать "четкий сигнал" миру, что продолжает борьбу за полуостров.По его словам, все народы Крыма, включая коренные, уже обеспечены всеми необходимыми правами."В Крыму идет строительный бум религиозных объектов, мечети строятся повсеместно, нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам. Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику", — рассказал собеседник агентства.Коренные народы чувствуют себя более чем комфортно, заключил он.

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

республика крым

украина

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эйваз умеров, верховная рада украины, республика крым, украина, общество