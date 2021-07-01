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В Киеве заявили о важном шаге на пути к "возвращению" Крыма

В Киеве заявили о важном шаге на пути к "возвращению" Крыма - РИА Новости, 01.07.2021

В Киеве заявили о важном шаге на пути к "возвращению" Крыма

Депутат Верховной рады Кира Рудык назвала закон о коренных народах важным шагом на пути к "возвращению" Крыма Украине. Ее цитирует "Обозреватель". РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T20:41

2021-07-01T20:41

2021-07-01T20:41

россия

айдер муждабаев

верховная рада украины

владимир зеленский

польша

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Кира Рудык назвала закон о коренных народах важным шагом на пути к "возвращению" Крыма Украине. Ее цитирует "Обозреватель".По ее словам, Киев должен дать "четкий сигнал" крымским татарам и миру, что продолжает борьбу за Крым.Ранее Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в котором не упоминаются русские. Президент страны Владимир Зеленский сам внес законопроект на рассмотрение. На внеочередном заседании парламента его поддержали 326 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что этот закон нарушает основополагающие международные договоры и дискриминирует миллионы русских.Украинские политики и общественные деятели часто выступают с абсурдными инициативами и планами действий по "возвращению" Крыма. Так, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское, которое объединит Польшу, Украину и часть территории России. Бывший военный Евгений Яранцев призвал продать Крым американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" полуострова к Украине с помощью троллейбусного маршрута.

https://ria.ru/20210701/oshibka-1739461584.html

россия

польша

украина

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россия, айдер муждабаев, верховная рада украины, владимир зеленский, польша, украина, в мире