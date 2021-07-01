В Киеве заявили о важном шаге на пути к "возвращению" Крыма
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В Киеве заявили о важном шаге на пути к "возвращению" Крыма
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Кира Рудык назвала закон о коренных народах важным шагом на пути к "возвращению" Крыма Украине. Ее цитирует "Обозреватель".
"Пакет законов "Крымская платформа" — не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав", — заявила политик.
По ее словам, Киев должен дать "четкий сигнал" крымским татарам и миру, что продолжает борьбу за Крым.
Ранее Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в котором не упоминаются русские. Президент страны Владимир Зеленский сам внес законопроект на рассмотрение. На внеочередном заседании парламента его поддержали 326 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что этот закон нарушает основополагающие международные договоры и дискриминирует миллионы русских.
Украинские политики и общественные деятели часто выступают с абсурдными инициативами и планами действий по "возвращению" Крыма. Так, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское, которое объединит Польшу, Украину и часть территории России. Бывший военный Евгений Яранцев призвал продать Крым американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" полуострова к Украине с помощью троллейбусного маршрута.