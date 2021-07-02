https://ria.ru/20210702/kolomna-1739555480.html

Мэра Коломны нашли мертвым

Мэра Коломны нашли мертвым - РИА Новости, 02.07.2021

Мэра Коломны нашли мертвым

Мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире, предварительная причина смерти – самоубийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:46

2021-07-02T11:46

2021-07-02T12:49

московская область (подмосковье)

россия

происшествия

коломна

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире, предварительная причина смерти – самоубийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Глава Коломенского городского округа найден мертвым в квартире. Предварительно – самоубийство", - сказал собеседник агентства.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, на место для координации действий правоохранительных органов выехали первый заместитель прокурора ведомства Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов.Согласно сайту администрации Коломенского городского округа, 46-летний Лебедев занимал этот пост с октября 2016 года.

https://ria.ru/20210109/kvartira-1592388458.html

московская область (подмосковье)

россия

коломна

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), россия, происшествия, коломна