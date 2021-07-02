https://ria.ru/20210702/kolomna-1739555480.html
Мэра Коломны нашли мертвым
Мэра Коломны нашли мертвым - РИА Новости, 02.07.2021
Мэра Коломны нашли мертвым
Мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире, предварительная причина смерти – самоубийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:46
2021-07-02T11:46
2021-07-02T12:49
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коломна
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире, предварительная причина смерти – самоубийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Глава Коломенского городского округа найден мертвым в квартире. Предварительно – самоубийство", - сказал собеседник агентства.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, на место для координации действий правоохранительных органов выехали первый заместитель прокурора ведомства Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов.Согласно сайту администрации Коломенского городского округа, 46-летний Лебедев занимал этот пост с октября 2016 года.
https://ria.ru/20210109/kvartira-1592388458.html
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московская область (подмосковье), россия, происшествия, коломна
Мэра Коломны нашли мертвым
11:46 02.07.2021 (обновлено: 12:49 02.07.2021)
Мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире