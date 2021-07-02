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Около 1,5 миллиона россиян воспользовались туристическим кешбэком
Около 1,5 миллиона россиян воспользовались туристическим кешбэком - РИА Новости, 02.07.2021
Около 1,5 миллиона россиян воспользовались туристическим кешбэком
Программой туристического кешбэка с 18 марта воспользовались около 1,5 миллиона россиян, было куплено путевок на 27 миллиардов рублей, пять миллиардов уже... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:33
2021-07-02T12:33
2021-07-02T14:16
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россия
инна святенко
новости - туризм
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Программой туристического кешбэка с 18 марта воспользовались около 1,5 миллиона россиян, было куплено путевок на 27 миллиардов рублей, пять миллиардов уже получено в виде возврата, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."В период с 18 марта по 15 июня программой (туристического кешбэка) воспользовалось почти 1,5 миллиона человек, которые потратили на путешествия 27 миллиарда рублей. Людям по условиям программы автоматически вернулось 5 миллиардов рублей", - сказала Святенко.Она отметила важность того, что туристический кешбэк распространяется на семейный и на детский отдых. Развитие сервиса и инфраструктуры позволило развивать внутренний туризм, быть востребованным у граждан. "Внутренний туризм переживает некий прорыв", - сказала она.
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россия, инна святенко, новости - туризм, совет федерации рф
Около 1,5 миллиона россиян воспользовались туристическим кешбэком
12:33 02.07.2021 (обновлено: 14:16 02.07.2021)
Сенатор сообщила, что около полутора миллиона россиян воспользовались туристическим кешбэком