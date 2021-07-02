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Врач перечислил неожиданные причины утреннего кашля
Врач перечислил неожиданные причины утреннего кашля - РИА Новости, 02.07.2021
Врач перечислил неожиданные причины утреннего кашля
Воспаление дыхательных путей, курение и аллергия – это далеко не весь список причин, которые могут приводить к кашлю по утрам. Сухость и раздражение в горле... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T02:22
2021-07-02T02:22
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воспаление дыхательных путей, курение и аллергия – это далеко не весь список причин, которые могут приводить к кашлю по утрам. Сухость и раздражение в горле могут быть признаком самых разных заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, автор книги "Пока едет "Скорая"" Андрей Звонков.Иногда кашель может появиться как реакция на какое-то блюдо, например, суши, или на злоупотребление алкоголем, продолжил врач-терапевт."Сухой кашель может возникать, например, из-за слишком сухого риса: он раздражает горло, как наждак, остается ощущение раздражения и першения. Алкоголь, выпитый накануне, как правило, с утра тоже сильно сушит в горле, и появляются сухой кашель, першение и тошнота", – отметил он.Работающий кондиционер тоже может быть причиной появления кашля, считает врач. "Кондиционеры зачастую слишком сушат воздух, и из-за этого начинается сухой кашель", – уточнил Андрей Звонков.
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андрей звонков, весь мир, здоровье - общество, общество
Врач перечислил неожиданные причины утреннего кашля
02:22 02.07.2021
 
© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Depositphotos / piotr_marcinski

Врач Звонков объяснил утренний кашель курением и аллергией

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воспаление дыхательных путей, курение и аллергия – это далеко не весь список причин, которые могут приводить к кашлю по утрам. Сухость и раздражение в горле могут быть признаком самых разных заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, автор книги "Пока едет "Скорая"" Андрей Звонков.
"Если человек не курильщик, не аллергик и не страдает хроническими бронхитами и воспалительными процессами, причиной утреннего кашля могут быть проблемы с щитовидной железой, с желудочно-кишечным трактом. Это может быть хронический гастрит, потому что повышенная кислотность, избыток желудочного сока, вызывают ощущение сухости и першения в горле. Это может быть связано с диабетом, потому что из-за повышенного сахара слизистые подсыхают, появляется кашель", – объяснил Андрей Звонков.
Иногда кашель может появиться как реакция на какое-то блюдо, например, суши, или на злоупотребление алкоголем, продолжил врач-терапевт."Сухой кашель может возникать, например, из-за слишком сухого риса: он раздражает горло, как наждак, остается ощущение раздражения и першения. Алкоголь, выпитый накануне, как правило, с утра тоже сильно сушит в горле, и появляются сухой кашель, першение и тошнота", – отметил он.
Работающий кондиционер тоже может быть причиной появления кашля, считает врач. "Кондиционеры зачастую слишком сушат воздух, и из-за этого начинается сухой кашель", – уточнил Андрей Звонков.
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