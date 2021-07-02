https://ria.ru/20210702/kashel-1739514539.html

Врач перечислил неожиданные причины утреннего кашля

Врач перечислил неожиданные причины утреннего кашля - РИА Новости, 02.07.2021

Врач перечислил неожиданные причины утреннего кашля

Воспаление дыхательных путей, курение и аллергия – это далеко не весь список причин, которые могут приводить к кашлю по утрам. Сухость и раздражение в горле... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T02:22

2021-07-02T02:22

2021-07-02T02:22

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воспаление дыхательных путей, курение и аллергия – это далеко не весь список причин, которые могут приводить к кашлю по утрам. Сухость и раздражение в горле могут быть признаком самых разных заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, автор книги "Пока едет "Скорая"" Андрей Звонков.Иногда кашель может появиться как реакция на какое-то блюдо, например, суши, или на злоупотребление алкоголем, продолжил врач-терапевт."Сухой кашель может возникать, например, из-за слишком сухого риса: он раздражает горло, как наждак, остается ощущение раздражения и першения. Алкоголь, выпитый накануне, как правило, с утра тоже сильно сушит в горле, и появляются сухой кашель, першение и тошнота", – отметил он.Работающий кондиционер тоже может быть причиной появления кашля, считает врач. "Кондиционеры зачастую слишком сушат воздух, и из-за этого начинается сухой кашель", – уточнил Андрей Звонков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/kashel-1592877960.html

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