https://ria.ru/20210702/gosuslugi-1739567555.html
Минцифры назвало причину ограничения доступа к порталу госуслуг
Минцифры назвало причину ограничения доступа к порталу госуслуг - РИА Новости, 02.07.2021
Минцифры назвало причину ограничения доступа к порталу госуслуг
Портал "Госуслуги" может быть недоступен для ряда пользователей в связи с работами по введению новых сервисов на площадке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:32
2021-07-02T12:32
2021-07-02T12:38
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149931/88/1499318816_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_cc56a01d15f6b51e4ec30590ecf78547.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Портал "Госуслуги" может быть недоступен для ряда пользователей в связи с работами по введению новых сервисов на площадке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.По состоянию на 11.40 мск портал "Госуслуги" ставил посетителей в очередь на вход с ожиданием 5 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек. Впоследствии портал "Госуслуги" увеличил длительность очереди для входа посетителей до 30 минут. Сейчас у ряда пользователей портал работает в обычном режиме.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149931/88/1499318816_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_5cf35aef2ed624a5a7613845ecd7accb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, технологии
Минцифры назвало причину ограничения доступа к порталу госуслуг
12:32 02.07.2021 (обновлено: 12:38 02.07.2021)
Минцифры заявило, что портал госуслуг может быть недоступен из-за установки новых сервисов