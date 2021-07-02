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Минцифры назвало причину ограничения доступа к порталу госуслуг

Минцифры назвало причину ограничения доступа к порталу госуслуг - РИА Новости, 02.07.2021

Минцифры назвало причину ограничения доступа к порталу госуслуг

Портал "Госуслуги" может быть недоступен для ряда пользователей в связи с работами по введению новых сервисов на площадке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:32

2021-07-02T12:32

2021-07-02T12:38

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

технологии

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Портал "Госуслуги" может быть недоступен для ряда пользователей в связи с работами по введению новых сервисов на площадке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.По состоянию на 11.40 мск портал "Госуслуги" ставил посетителей в очередь на вход с ожиданием 5 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек. Впоследствии портал "Госуслуги" увеличил длительность очереди для входа посетителей до 30 минут. Сейчас у ряда пользователей портал работает в обычном режиме.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, технологии