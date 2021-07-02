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Минцифры назвало причину ограничения доступа к порталу госуслуг
Минцифры назвало причину ограничения доступа к порталу госуслуг - РИА Новости, 02.07.2021
Минцифры назвало причину ограничения доступа к порталу госуслуг
Портал "Госуслуги" может быть недоступен для ряда пользователей в связи с работами по введению новых сервисов на площадке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:32
2021-07-02T12:38
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
технологии
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Портал "Госуслуги" может быть недоступен для ряда пользователей в связи с работами по введению новых сервисов на площадке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.По состоянию на 11.40 мск портал "Госуслуги" ставил посетителей в очередь на вход с ожиданием 5 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек. Впоследствии портал "Госуслуги" увеличил длительность очереди для входа посетителей до 30 минут. Сейчас у ряда пользователей портал работает в обычном режиме.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, технологии
Минцифры назвало причину ограничения доступа к порталу госуслуг
12:32 02.07.2021 (обновлено: 12:38 02.07.2021)
 
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости

Минцифры заявило, что портал госуслуг может быть недоступен из-за установки новых сервисов

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Портал "Госуслуги" может быть недоступен для ряда пользователей в связи с работами по введению новых сервисов на площадке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.
"На портале госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов и временно портал может быть недоступен", - сообщили в министерстве.
По состоянию на 11.40 мск портал "Госуслуги" ставил посетителей в очередь на вход с ожиданием 5 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек. Впоследствии портал "Госуслуги" увеличил длительность очереди для входа посетителей до 30 минут. Сейчас у ряда пользователей портал работает в обычном режиме.
 
РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ГосуслугиТехнологии
 
 
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