https://ria.ru/20210702/gaz-1739512685.html

Украине предрекли серьезные проблемы с газом зимой

Украине предрекли серьезные проблемы с газом зимой - РИА Новости, 02.07.2021

Украине предрекли серьезные проблемы с газом зимой

Украину предстоящей зимой ждут большие проблемы с газом. С таким прогнозом в эфире телеканала "Первый независимый" выступил экс-министр ЖКХ страны Алексей... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T00:54

2021-07-02T00:54

2021-07-02T00:54

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ситуация на украине

газпром

европа

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украину предстоящей зимой ждут большие проблемы с газом. С таким прогнозом в эфире телеканала "Первый независимый" выступил экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко."Газпром", отметил эксперт, в настоящее время не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища для прохождения зимнего отопительного сезона. Поэтому европейцы паникуют, цены на газ высокие, несмотря на летний сезон, а украинская власть совершенно не думает о том, что страну зимой ждут большие проблемы с газом, заметил он."У нас половина газа – украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам надо где-то закупать. И что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это все повесят? Ответа сейчас нет", - сказал Кучеренко.Ранее стало известно, что "Газпром" не стал бронировать на июль дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

https://ria.ru/20210701/poterya-1739339549.html

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россия, ситуация на украине, газпром, европа, украина, в мире