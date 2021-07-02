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Украине предрекли серьезные проблемы с газом зимой
Украине предрекли серьезные проблемы с газом зимой - РИА Новости, 02.07.2021
Украине предрекли серьезные проблемы с газом зимой
Украину предстоящей зимой ждут большие проблемы с газом. С таким прогнозом в эфире телеканала "Первый независимый" выступил экс-министр ЖКХ страны Алексей... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T00:54
2021-07-02T00:54
россия
ситуация на украине
газпром
европа
украина
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украину предстоящей зимой ждут большие проблемы с газом. С таким прогнозом в эфире телеканала "Первый независимый" выступил экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко."Газпром", отметил эксперт, в настоящее время не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища для прохождения зимнего отопительного сезона. Поэтому европейцы паникуют, цены на газ высокие, несмотря на летний сезон, а украинская власть совершенно не думает о том, что страну зимой ждут большие проблемы с газом, заметил он."У нас половина газа – украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам надо где-то закупать. И что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это все повесят? Ответа сейчас нет", - сказал Кучеренко.Ранее стало известно, что "Газпром" не стал бронировать на июль дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
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россия, ситуация на украине, газпром, европа, украина, в мире
Украине предрекли серьезные проблемы с газом зимой
00:54 02.07.2021
 
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"

Украинский экс-министр предупредил о серьезных проблемах с газом зимой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украину предстоящей зимой ждут большие проблемы с газом. С таким прогнозом в эфире телеканала "Первый независимый" выступил экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко.
"Газпром", отметил эксперт, в настоящее время не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища для прохождения зимнего отопительного сезона. Поэтому европейцы паникуют, цены на газ высокие, несмотря на летний сезон, а украинская власть совершенно не думает о том, что страну зимой ждут большие проблемы с газом, заметил он.
"У нас половина газа – украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам надо где-то закупать. И что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это все повесят? Ответа сейчас нет", - сказал Кучеренко.
Ранее стало известно, что "Газпром" не стал бронировать на июль дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину.
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Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
 
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