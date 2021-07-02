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Лучшие фото недели: "Мисс Москва", плывущие машины и Земля над головой
Лучшие фото недели: "Мисс Москва", плывущие машины и Земля над головой - РИА Новости, 02.07.2021
Лучшие фото недели: "Мисс Москва", плывущие машины и Земля над головой
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 02.07.2021
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тур де франс
регби
обрушение
прогресс-мс
союз-2.1а
протесты
сектор газа
дональд трамп
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кембриджшир
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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тур де франс, регби, обрушение, прогресс-мс, союз-2.1а, протесты, сектор газа, дональд трамп, ява (остров), кембриджшир, мисс москва, владимир путин, москва, нью-дели, лос-анджелес, пекин, франкфурт-на-майне, южная корея, нью-йорк (город), копенгаген, чехия, республика крым, гавана, индия, майами, джакарта, богота, красноярск, ливан, ванкувер, авария, вулкан, фото, фото

Лучшие фото недели: "Мисс Москва", плывущие машины и Земля над головой

11:40 02.07.2021 (обновлено: 16:59 02.07.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Участницы 25-го конкурса красоты "Мисс Москва — 2021" в театре Et Cetera.

Участницы во время 25-го юбилейного конкурса красоты Мисс Москва 2021 в театре Et Cetera
1 из 30

Участницы 25-го конкурса красоты "Мисс Москва — 2021" в театре Et Cetera.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2021 / Giorgio Viera

Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого комплекса в пригороде Майами.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
2 из 30

Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого комплекса в пригороде Майами.

© AFP 2021 / Giorgio Viera
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже в крымском поселке Новофедоровка.

Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму
3 из 30

Отдыхающие на пляже в крымском поселке Новофедоровка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2021 / Duff Hughes

Пожар в гавани Гонконга, охвативший более десятка судов.

Пожар, охвативший более десятка судов, которые использовались в качестве постоянного жилья местными и иностранными жителями в Гонконге
4 из 30

Пожар в гавани Гонконга, охвативший более десятка судов.

© AFP 2021 / Duff Hughes
© AP Photo / Michael Probst

Невеста фотографируется с подружками на площади Ремерберг во Франкфурте.

Невеста и ее друзья позируют для фотографий после свадьбы на площади Рёмерберг во Франкфурте, Германия
5 из 30

Невеста фотографируется с подружками на площади Ремерберг во Франкфурте.

© AP Photo / Michael Probst
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.

Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке Бобровый лог в Красноярске
6 из 30

Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2021 / Don MacKinnon

Женщина с тремя детьми на охлаждающей велосипедной прогулке в Ванкувере, где жара бьет рекорд за рекордом.

Женщина и трое детей на велосипеде в Ванкувере, Британская Колумбия
7 из 30

Женщина с тремя детьми на охлаждающей велосипедной прогулке в Ванкувере, где жара бьет рекорд за рекордом.

© AFP 2021 / Don MacKinnon
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Люди танцуют на летней веранде одного из ресторанов в центре Москвы.

Люди танцуют на летней веранде одного из ресторанов в центре Москвы
8 из 30

Люди танцуют на летней веранде одного из ресторанов в центре Москвы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AP Photo / Ng Han Guan

Гала-концерт в Пекине, посвященный столетию Коммунистической партии Китая.

Танцоры в гала-шоу в преддверии 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая в Пекине
9 из 30

Гала-концерт в Пекине, посвященный столетию Коммунистической партии Китая.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AFP 2021 / Yamil Lage

Жители Гаваны толкают старую американскую машину по затопленной улице.

Мужчины толкают старую американскую машину на затопленной улице в Гаване, Куба
10 из 30

Жители Гаваны толкают старую американскую машину по затопленной улице.

© AFP 2021 / Yamil Lage
© AFP 2021 / Juni Kriswanto

Люди пытаются поймать подношения, брошенные представителями племени тенггеров с вершины действующего вулкана Бромо на острове Ява.

Люди пытаются поймать подношения, брошенные представителями племени Тенггер с вершины действующего вулкана Бромо в Проболингго, провинция Восточная Ява
11 из 30

Люди пытаются поймать подношения, брошенные представителями племени тенггеров с вершины действующего вулкана Бромо на острове Ява.

© AFP 2021 / Juni Kriswanto
© AP Photo / Emrah Gurel

Полиция разгоняет несанкционированный гей-парад в центре Стамбула.

В центре Стамбула полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы и задержала десятки активистов LGTBI, при попытке проведения гей-парада.
12 из 30

Полиция разгоняет несанкционированный гей-парад в центре Стамбула.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Pool/Brandon Bell

Бывший американский президент Дональд Трамп во время брифинга по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой.

Бывший президент США Дональд Трамп во время брифинга по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой, штат Техас
13 из 30

Бывший американский президент Дональд Трамп во время брифинга по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой.

© REUTERS / Pool/Brandon Bell
© AFP 2021 / Noel Celis

Молния пересекает небо, когда люди наблюдают за световым шоу в Пекине к 100-летию Коммунистической партии Китая.

Молния пересекает небо, когда люди смотрят на здания, демонстрирующие световое шоу накануне 100-летия коммунистической партии Китая в Пекине
14 из 30

Молния пересекает небо, когда люди наблюдают за световым шоу в Пекине к 100-летию Коммунистической партии Китая.

© AFP 2021 / Noel Celis
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Автомобили на одной из улиц Москвы во время дождя.

Автомобили на одной из улиц в Москве во время дождя
15 из 30

Автомобили на одной из улиц Москвы во время дождя.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AP Photo / Chris Pizzello

Меган Ти Сталлион выступает на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе.

Меган Ти Сталлион выступает на церемонии награждения BET Awards, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе
16 из 30

Меган Ти Сталлион выступает на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / Anne-Christine Poujoulat

Массовая авария на "Тур де Франс".

Авария на Тур де Франс
17 из 30

Массовая авария на "Тур де Франс".

© REUTERS / Anne-Christine Poujoulat
© REUTERS / Issam Abdallah

Страусы в зоопарке ливанского города Тир.

Страусs в зоопарке в Тире, Ливан
18 из 30

Страусы в зоопарке ливанского города Тир.

© REUTERS / Issam Abdallah
© REUTERS / Adnan Abidi

Полицейские задерживают демонстрантов во время акции протеста против празднования 100-летия Коммунистической партии Китая у здания посольства страны в Нью-Дели.

Полицейские задерживают демонстрантов во время акции протеста против празднования 100-летия Коммунистической партии Китая у посольства Китая в Нью-Дели, Индия
19 из 30

Полицейские задерживают демонстрантов во время акции протеста против празднования 100-летия Коммунистической партии Китая у здания посольства страны в Нью-Дели.

© REUTERS / Adnan Abidi
© AP Photo / Adel Hana

Военный тренировочный лагерь в Газе.

Военный тренировочный лагерь, организованный группой Исламского джихада, в городе Газа
20 из 30

Военный тренировочный лагерь в Газе.

© AP Photo / Adel Hana
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" со стартовой площадки космодрома Байконур.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-17 со стартовой площадки космодрома Байконур
21 из 30

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" со стартовой площадки космодрома Байконур.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© AP Photo / Fernando Vergara

Столкновения протестующих с полицией в Боготе.

Столкновения протестующих с полицией в Боготе
22 из 30

Столкновения протестующих с полицией в Боготе.

© AP Photo / Fernando Vergara
© AFP 2021 / Timothy A. Clary

Люди купаются в фонтане Вашингтон-Сквер-парка в Нью-Йорке.

Люди купаются в фонтане Вашингтон-Сквер-парка в Нью-Йорке
23 из 30

Люди купаются в фонтане Вашингтон-Сквер-парка в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / Timothy A. Clary
© AP Photo / Lee Jin-man

Поле цветущего подсолнечника в Южной Корее.

Поле цветущего подсолнечника в Южной Корее
24 из 30

Поле цветущего подсолнечника в Южной Корее.

© AP Photo / Lee Jin-man
© REUTERS / David W Cerny

Последствия торнадо в Чехии.

Последствия торнадо в Чехии
25 из 30

Последствия торнадо в Чехии.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / Willy Kurniawan

Фермер в защитной маске работает на рисовом поле в столице Индонезии Джакарте.

Фермер работает на рисовом поле в Джакарте, Индонезия
26 из 30

Фермер в защитной маске работает на рисовом поле в столице Индонезии Джакарте.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Игроки женской сборной России в матче второго группового этапа Кубка Европы по регби-7 против команды Польши.

Игроки сборной России в матче 2-го группового этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Польши
27 из 30

Игроки женской сборной России в матче второго группового этапа Кубка Европы по регби-7 против команды Польши.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Девушки на улице Стрегет в Копенгагене.

Девушки на улице Стрёгет в Копенгагене
28 из 30

Девушки на улице Стрегет в Копенгагене.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© AFP 2021 / Oli Scarff

Инсталляция британского художника Люка Джеррама Gaia под сводами собора Или в Кембриджшире.

Инсталляция художника Люка Джеррама Gaia в соборе Или в Кембриджшире
29 из 30

Инсталляция британского художника Люка Джеррама Gaia под сводами собора Или в Кембриджшире.

© AFP 2021 / Oli Scarff
© AFP 2021 / Narinder Nanu

Подростки прыгают в воду в жаркий день на окраине Амритсара в Индии.

Юноши прыгают в канал на окраине Амритсара
30 из 30

Подростки прыгают в воду в жаркий день на окраине Амритсара в Индии.

© AFP 2021 / Narinder Nanu
 
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