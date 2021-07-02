Лучшие фото недели: "Мисс Москва", плывущие машины и Земля над головой
Участницы 25-го конкурса красоты "Мисс Москва — 2021" в театре Et Cetera.
Участницы 25-го конкурса красоты "Мисс Москва — 2021" в театре Et Cetera.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого комплекса в пригороде Майами.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого комплекса в пригороде Майами.
Отдыхающие на пляже в крымском поселке Новофедоровка.
Отдыхающие на пляже в крымском поселке Новофедоровка.
Пожар в гавани Гонконга, охвативший более десятка судов.
Невеста фотографируется с подружками на площади Ремерберг во Франкфурте.
Невеста фотографируется с подружками на площади Ремерберг во Франкфурте.
Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.
Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.
Женщина с тремя детьми на охлаждающей велосипедной прогулке в Ванкувере, где жара бьет рекорд за рекордом.
Женщина с тремя детьми на охлаждающей велосипедной прогулке в Ванкувере, где жара бьет рекорд за рекордом.
Люди танцуют на летней веранде одного из ресторанов в центре Москвы.
Люди танцуют на летней веранде одного из ресторанов в центре Москвы.
Гала-концерт в Пекине, посвященный столетию Коммунистической партии Китая.
Гала-концерт в Пекине, посвященный столетию Коммунистической партии Китая.
Жители Гаваны толкают старую американскую машину по затопленной улице.
Люди пытаются поймать подношения, брошенные представителями племени тенггеров с вершины действующего вулкана Бромо на острове Ява.
Люди пытаются поймать подношения, брошенные представителями племени тенггеров с вершины действующего вулкана Бромо на острове Ява.
Полиция разгоняет несанкционированный гей-парад в центре Стамбула.
Полиция разгоняет несанкционированный гей-парад в центре Стамбула.
Бывший американский президент Дональд Трамп во время брифинга по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой.
Бывший американский президент Дональд Трамп во время брифинга по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой.
Молния пересекает небо, когда люди наблюдают за световым шоу в Пекине к 100-летию Коммунистической партии Китая.
Молния пересекает небо, когда люди наблюдают за световым шоу в Пекине к 100-летию Коммунистической партии Китая.
Автомобили на одной из улиц Москвы во время дождя.
Автомобили на одной из улиц Москвы во время дождя.
Меган Ти Сталлион выступает на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе.
Меган Ти Сталлион выступает на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе.
Массовая авария на "Тур де Франс".
Страусы в зоопарке ливанского города Тир.
Полицейские задерживают демонстрантов во время акции протеста против празднования 100-летия Коммунистической партии Китая у здания посольства страны в Нью-Дели.
Полицейские задерживают демонстрантов во время акции протеста против празднования 100-летия Коммунистической партии Китая у здания посольства страны в Нью-Дели.
Военный тренировочный лагерь в Газе.
Военный тренировочный лагерь в Газе.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Столкновения протестующих с полицией в Боготе.
Столкновения протестующих с полицией в Боготе.
Люди купаются в фонтане Вашингтон-Сквер-парка в Нью-Йорке.
Поле цветущего подсолнечника в Южной Корее.
Поле цветущего подсолнечника в Южной Корее.
Последствия торнадо в Чехии.
Фермер в защитной маске работает на рисовом поле в столице Индонезии Джакарте.
Фермер в защитной маске работает на рисовом поле в столице Индонезии Джакарте.
Игроки женской сборной России в матче второго группового этапа Кубка Европы по регби-7 против команды Польши.
Игроки женской сборной России в матче второго группового этапа Кубка Европы по регби-7 против команды Польши.
Девушки на улице Стрегет в Копенгагене.
Инсталляция британского художника Люка Джеррама Gaia под сводами собора Или в Кембриджшире.
Инсталляция британского художника Люка Джеррама Gaia под сводами собора Или в Кембриджшире.
Подростки прыгают в воду в жаркий день на окраине Амритсара в Индии.