ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 20 после того, как в ночь на пятницу спасатели нашли тела еще двух человек, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."Прошлой ночью мы обнаружили тела еще двух жертв. Одна из них – семилетняя дочь сотрудника службы пожарной охраны города Майами", - сказала она.Пропавшими без вести, по ее словам, числятся 128 человек."Мы активно наблюдаем за ситуацией, как и всегда поступаем со штормами, но в этот раз с особым вниманием - с учетом работ, которые здесь (проводятся)... Возможно, этот район также столкнется с ветрами силы тропического шторма. Это не гарантированно, но возможно", - сказал Десантис на брифинге.Накануне спасатели на полдня приостанавливали работы из-за угрозы новых обвалов.Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушены около половины из 130 расположенных в нем квартир.
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 20 человек
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 20 после того, как в ночь на пятницу спасатели нашли тела еще двух человек, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.
"Прошлой ночью мы обнаружили тела еще двух жертв. Одна из них – семилетняя дочь сотрудника службы пожарной охраны города Майами", - сказала она.
Пропавшими без вести, по ее словам, числятся 128 человек.
"Мы активно наблюдаем за ситуацией, как и всегда поступаем со штормами, но в этот раз с особым вниманием - с учетом работ, которые здесь (проводятся)... Возможно, этот район также столкнется с ветрами силы тропического шторма. Это не гарантированно, но возможно", - сказал Десантис на брифинге.
Накануне спасатели на полдня приостанавливали работы из-за угрозы новых обвалов.
Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушены около половины из 130 расположенных в нем квартир.
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