https://ria.ru/20210702/florida-1739668331.html

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 20

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 20 - РИА Новости, 02.07.2021

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 20

Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 20 после того, как в ночь на пятницу спасатели нашли тела еще двух человек,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:53

2021-07-02T18:53

2021-07-02T19:23

майами

флорида

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 20 после того, как в ночь на пятницу спасатели нашли тела еще двух человек, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."Прошлой ночью мы обнаружили тела еще двух жертв. Одна из них – семилетняя дочь сотрудника службы пожарной охраны города Майами", - сказала она.Пропавшими без вести, по ее словам, числятся 128 человек."Мы активно наблюдаем за ситуацией, как и всегда поступаем со штормами, но в этот раз с особым вниманием - с учетом работ, которые здесь (проводятся)... Возможно, этот район также столкнется с ветрами силы тропического шторма. Это не гарантированно, но возможно", - сказал Десантис на брифинге.Накануне спасатели на полдня приостанавливали работы из-за угрозы новых обвалов.Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушены около половины из 130 расположенных в нем квартир.

https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739510907.html

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майами, флорида, в мире