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Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 20
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 20 - РИА Новости, 02.07.2021
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 20
Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 20 после того, как в ночь на пятницу спасатели нашли тела еще двух человек,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:53
2021-07-02T19:23
майами
флорида
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 20 после того, как в ночь на пятницу спасатели нашли тела еще двух человек, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."Прошлой ночью мы обнаружили тела еще двух жертв. Одна из них – семилетняя дочь сотрудника службы пожарной охраны города Майами", - сказала она.Пропавшими без вести, по ее словам, числятся 128 человек."Мы активно наблюдаем за ситуацией, как и всегда поступаем со штормами, но в этот раз с особым вниманием - с учетом работ, которые здесь (проводятся)... Возможно, этот район также столкнется с ветрами силы тропического шторма. Это не гарантированно, но возможно", - сказал Десантис на брифинге.Накануне спасатели на полдня приостанавливали работы из-за угрозы новых обвалов.Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушены около половины из 130 расположенных в нем квартир.
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майами, флорида, в мире
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 20
18:53 02.07.2021 (обновлено: 19:23 02.07.2021)
 
© REUTERS / Maria Alejandra CardonaПоисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 20 человек

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 20 после того, как в ночь на пятницу спасатели нашли тела еще двух человек, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.
"Прошлой ночью мы обнаружили тела еще двух жертв. Одна из них – семилетняя дочь сотрудника службы пожарной охраны города Майами", - сказала она.
Обрушение жилого дома в Майами
© AP Photo / Wilfredo Lee

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© AP Photo / Lynne Sladky

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

Члены семей пропавших без вести на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
© AP Photo / Wilfredo Lee

Разрушено около половины из 130 квартир.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© REUTERS / Marco Bello

По последним данным, погибли десять человек.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
© AFP 2021 / Chandan Khanna

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

Женщина на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© REUTERS / Marco Bello

Причины трагедии пока не установлены.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

Члены семей пропавших без вести недалеко от места обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
© REUTERS / Marco Bello

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

Пара на пляже смотрит частично обрушенное здание в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
Пропавшими без вести, по ее словам, числятся 128 человек.
"Мы активно наблюдаем за ситуацией, как и всегда поступаем со штормами, но в этот раз с особым вниманием - с учетом работ, которые здесь (проводятся)... Возможно, этот район также столкнется с ветрами силы тропического шторма. Это не гарантированно, но возможно", - сказал Десантис на брифинге.
Накануне спасатели на полдня приостанавливали работы из-за угрозы новых обвалов.
Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушены около половины из 130 расположенных в нем квартир.
Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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