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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210702/dukhovnik-1739460542.html
Сборной России по футболу посоветовали назначить духовника
Сборной России по футболу посоветовали назначить духовника - РИА Новости, 02.07.2021
Сборной России по футболу посоветовали назначить духовника
Игроки сборной России по футболу нуждаются в духовной помощи с стороны священника, чтобы быть более нацеленными на победу, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T03:00
2021-07-02T03:00
религия и мировоззрение
религия
станислав черчесов
михаил гершкович
российский футбольный союз (рфс)
футбол
олимпийские игры
спорт
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Игроки сборной России по футболу нуждаются в духовной помощи с стороны священника, чтобы быть более нацеленными на победу, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).Сборная России не смогла выйти в плей-офф на ЕВРО-2020, заняв последнее место в группе B. Команда победила сборную Финляндии (1:0), проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов 30 июня выступил на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) с докладом по итогам выступления команды на чемпионате Европы. Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович сообщил РИА Новости, что техком РФС признал работу Черчесова неудовлетворительной, но выразил доверие тренеру.“Конечно, назрело решение этой проблемы, и конечно, должны быть духовники в нашей сборной, обязательно заниматься окормлением наших ребят. Потому что, на мой взгляд тут именно недостаток духовной подготовки: они какие-то не боевые, духовно, мне кажется, слабенькие. Немотивированные, мне кажется”, - сказал РИА Новости митрополит Митрофан.По его мнению, одна из причин слабости команды - царящие на поле ругань и обсценная лексика, в атмосфере которой работать будет сложно даже священнослужителю. “В основном мотивацию на поле тренеры производят с помощью грязной ругани и мата, что мы все наблюдаем, читая просто по губам, глядя на тренеров и на то, что говорят во время своей беготни наши уважаемые футболисты. Естественно, в такой ситуации священник не может присутствовать в этой атмосфере грязной ругани, которая просто является фоном обычной жизни наших спортсменов-футболистов”, - добавил архиерей.Такую ситуацию он назвал “духовным разорением”, унаследованным с советских времен. “Его преодоление как раз и есть залог вообще того, чтобы изменилась ситуация в целом в атмосфере в команде: ее нацеленности, ее умении помолиться перед матчем, сосредоточиться и достичь желанной победы”, - заключил председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта.
https://ria.ru/20210701/dukhovnik-1739383803.html
https://rsport.ria.ru/20210630/cherchesov-1739285176.html
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религия, станислав черчесов, михаил гершкович, российский футбольный союз (рфс), футбол, олимпийские игры, спорт

Сборной России по футболу посоветовали назначить духовника

03:00 02.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНападающий сборной России по футболу Артем Дзюба на тренировке
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба на тренировке - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Игроки сборной России по футболу нуждаются в духовной помощи с стороны священника, чтобы быть более нацеленными на победу, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).
Сборная России не смогла выйти в плей-офф на ЕВРО-2020, заняв последнее место в группе B. Команда победила сборную Финляндии (1:0), проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов 30 июня выступил на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) с докладом по итогам выступления команды на чемпионате Европы. Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович сообщил РИА Новости, что техком РФС признал работу Черчесова неудовлетворительной, но выразил доверие тренеру.
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“Конечно, назрело решение этой проблемы, и конечно, должны быть духовники в нашей сборной, обязательно заниматься окормлением наших ребят. Потому что, на мой взгляд тут именно недостаток духовной подготовки: они какие-то не боевые, духовно, мне кажется, слабенькие. Немотивированные, мне кажется”, - сказал РИА Новости митрополит Митрофан.
По его мнению, одна из причин слабости команды - царящие на поле ругань и обсценная лексика, в атмосфере которой работать будет сложно даже священнослужителю. “В основном мотивацию на поле тренеры производят с помощью грязной ругани и мата, что мы все наблюдаем, читая просто по губам, глядя на тренеров и на то, что говорят во время своей беготни наши уважаемые футболисты. Естественно, в такой ситуации священник не может присутствовать в этой атмосфере грязной ругани, которая просто является фоном обычной жизни наших спортсменов-футболистов”, - добавил архиерей.
Такую ситуацию он назвал “духовным разорением”, унаследованным с советских времен. “Его преодоление как раз и есть залог вообще того, чтобы изменилась ситуация в целом в атмосфере в команде: ее нацеленности, ее умении помолиться перед матчем, сосредоточиться и достичь желанной победы”, - заключил председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта.
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Религия и мировоззрениеРелигияСтанислав ЧерчесовМихаил ГершковичРоссийский футбольный союз (РФС)ФутболОлимпийские игрыСпорт
 
 
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