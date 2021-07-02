https://ria.ru/20210702/dostup-1739546643.html
Путин подписал закон о праве родных умершего на доступ к врачебной тайне
Путин подписал закон о праве родных умершего на доступ к врачебной тайне - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал закон о праве родных умершего на доступ к врачебной тайне
Президент России Владимир Путин подписал закон, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье умершего пациента, соответствующий документ опубликован РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:05
2021-07-02T11:05
2021-07-02T11:05
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье умершего пациента, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина в целях защиты информации о его частной жизни могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников, если пациент или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения. Предусматривается, что согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.Кроме этого, предлагается, что после смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, супругу или супруге, близким родственникам - детям, родителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам или иным лицам, указанным пациентом или его законным представителем в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если они не были запрещены этим гражданином.Также предусматривается, что переход медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций осуществляется поэтапно в порядке, установленном правительством РФ, но не позднее 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20200401/1569453265.html
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россия, владимир путин, общество
Путин подписал закон о праве родных умершего на доступ к врачебной тайне
Путин подписал закон о праве родственников умершего на доступ к врачебной тайне
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье умершего пациента, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина в целях защиты информации о его частной жизни могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников, если пациент или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения. Предусматривается, что согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.
Кроме этого, предлагается, что после смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, супругу или супруге, близким родственникам - детям, родителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам или иным лицам, указанным пациентом или его законным представителем в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если они не были запрещены этим гражданином.
Также предусматривается, что переход медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций осуществляется поэтапно в порядке, установленном правительством РФ
, но не позднее 1 января 2024 года.