https://ria.ru/20210702/dostup-1739546643.html

Путин подписал закон о праве родных умершего на доступ к врачебной тайне

Путин подписал закон о праве родных умершего на доступ к врачебной тайне - РИА Новости, 02.07.2021

Путин подписал закон о праве родных умершего на доступ к врачебной тайне

Президент России Владимир Путин подписал закон, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье умершего пациента, соответствующий документ опубликован РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:05

2021-07-02T11:05

2021-07-02T11:05

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье умершего пациента, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина в целях защиты информации о его частной жизни могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников, если пациент или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения. Предусматривается, что согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.Кроме этого, предлагается, что после смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, супругу или супруге, близким родственникам - детям, родителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам или иным лицам, указанным пациентом или его законным представителем в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если они не были запрещены этим гражданином.Также предусматривается, что переход медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций осуществляется поэтапно в порядке, установленном правительством РФ, но не позднее 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20200401/1569453265.html

https://ria.ru/20210617/mishustin-1737462525.html

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россия, владимир путин, общество