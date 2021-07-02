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Додон призвал к диалогу между всеми партиями после выборов

Додон призвал к диалогу между всеми партиями после выборов - РИА Новости, 02.07.2021

Додон призвал к диалогу между всеми партиями после выборов

Партиям Молдавии рано говорить о коалициях в новом парламенте до проведения досрочных выборов, однако необходим диалог между всеми политформированиями, заявил в РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:23

2021-07-02T10:23

2021-07-02T11:07

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Партиям Молдавии рано говорить о коалициях в новом парламенте до проведения досрочных выборов, однако необходим диалог между всеми политформированиями, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон."Я думаю, что мы не должны сейчас говорить о коалициях, но в то же время мы не должны категорически отвергать любой диалог ... рано говорить о коалициях, но диалог в любом случае нужен", - заявил Додон.Он отметил, что призывал все партии сесть за стол переговоров с ноября прошлого года, чтобы не допустить политического кризиса в стране, однако депутаты не смогли найти общий язык. Сейчас жители страны надеются, что ситуация изменится после выборов, поэтому Додон вновь призывает парламентариев решать проблемы путем диалога.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>

https://ria.ru/20210702/moldaviya-1739523457.html

молдавия

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2021

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игорь додон, молдавия, в мире