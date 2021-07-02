https://ria.ru/20210702/dodon-1739530215.html

Додон допустил повторные парламентские выборы

Додон допустил повторные парламентские выборы - РИА Новости, 02.07.2021

Додон допустил повторные парламентские выборы

Неспособность будущих депутатов договориться о создании нового правительства в Молдавии может привести к повторным парламентским выборам, что чревато серьезными РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:32

2021-07-02T09:32

2021-07-02T11:07

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582800589_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_d995126fa49f9a92c52523d0c924f900.jpg

КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Неспособность будущих депутатов договориться о создании нового правительства в Молдавии может привести к повторным парламентским выборам, что чревато серьезными проблемами, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.Премьер Молдавии Ион Кику ушел в отставку в декабре 2020 года. Парламент Молдавии дважды пытался сформировать новое правительство, но кандидаты на пост премьера не смогли получить нужного количества голосов. В результате этого в апреле парламент был распущен указом президента Майи Санду, которую социалисты винят в отказе от диалога с партиями."Если после этих парламентских выборов будет новый виток политического кризиса, чего нельзя исключать, то ответственность опять ляжет на президента страны (Майю Санду). В этих условиях, теоретически, возможны новые выборы, которые полностью обвалят рейтинг президента и правых партий, который уже катится. Я не уверен, что кто-то рискнет опять блокировать процесс создания функционирования парламентского большинства и правительства, это чревато очень серьезными последствиями, катаклизмами", - заявил Додон. Он полагает, что после роспуска парламента ситуация в стране стала неконтролируемой, а в социальной-экономической области царит хаос. Экс-президент полагает, что депутаты обязаны договориться о создании нового правительства, иначе жизнь граждан страны станет сложнее.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>

https://ria.ru/20210702/moldaviya-1739515056.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире, политика