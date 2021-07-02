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Додон допустил повторные парламентские выборы
Додон допустил повторные парламентские выборы - РИА Новости, 02.07.2021
Додон допустил повторные парламентские выборы
Неспособность будущих депутатов договориться о создании нового правительства в Молдавии может привести к повторным парламентским выборам, что чревато серьезными РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:32
2021-07-02T09:32
2021-07-02T11:07
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
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политика
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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Неспособность будущих депутатов договориться о создании нового правительства в Молдавии может привести к повторным парламентским выборам, что чревато серьезными проблемами, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.Премьер Молдавии Ион Кику ушел в отставку в декабре 2020 года. Парламент Молдавии дважды пытался сформировать новое правительство, но кандидаты на пост премьера не смогли получить нужного количества голосов. В результате этого в апреле парламент был распущен указом президента Майи Санду, которую социалисты винят в отказе от диалога с партиями."Если после этих парламентских выборов будет новый виток политического кризиса, чего нельзя исключать, то ответственность опять ляжет на президента страны (Майю Санду). В этих условиях, теоретически, возможны новые выборы, которые полностью обвалят рейтинг президента и правых партий, который уже катится. Я не уверен, что кто-то рискнет опять блокировать процесс создания функционирования парламентского большинства и правительства, это чревато очень серьезными последствиями, катаклизмами", - заявил Додон. Он полагает, что после роспуска парламента ситуация в стране стала неконтролируемой, а в социальной-экономической области царит хаос. Экс-президент полагает, что депутаты обязаны договориться о создании нового правительства, иначе жизнь граждан страны станет сложнее.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире, политика
Додон допустил повторные парламентские выборы
09:32 02.07.2021 (обновлено: 11:07 02.07.2021)
Экс-президент Молдавии Додон допустил проведение повторных парламентских выборов
КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости.
Неспособность будущих депутатов договориться о создании нового правительства в Молдавии
может привести к повторным парламентским выборам, что чревато серьезными проблемами, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон
.
Премьер Молдавии Ион Кику
ушел в отставку в декабре 2020 года. Парламент Молдавии дважды пытался сформировать новое правительство, но кандидаты на пост премьера не смогли получить нужного количества голосов. В результате этого в апреле парламент был распущен указом президента Майи Санду
, которую социалисты винят в отказе от диалога с партиями.
"Если после этих парламентских выборов будет новый виток политического кризиса, чего нельзя исключать, то ответственность опять ляжет на президента страны (Майю Санду). В этих условиях, теоретически, возможны новые выборы, которые полностью обвалят рейтинг президента и правых партий, который уже катится. Я не уверен, что кто-то рискнет опять блокировать процесс создания функционирования парламентского большинства и правительства, это чревато очень серьезными последствиями, катаклизмами", - заявил Додон.
Он полагает, что после роспуска парламента ситуация в стране стала неконтролируемой, а в социальной-экономической области царит хаос. Экс-президент полагает, что депутаты обязаны договориться о создании нового правительства, иначе жизнь граждан страны станет сложнее.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.