https://ria.ru/20210702/baturin-1739618903.html

Защита Батурина просила суд о домашнем аресте

Защита Батурина просила суд о домашнем аресте - РИА Новости, 02.07.2021

Защита Батурина просила суд о домашнем аресте

Защита известного бизнесмена Виктора Батурина просила Басманный суд Москвы ограничиться для него домашним арестом по делу о покушении на мошенничество, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:49

2021-07-02T15:49

2021-07-02T15:49

россия

игорь шабанов

виктор батурин

елена батурина

москва

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интеко

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Защита известного бизнесмена Виктора Батурина просила Басманный суд Москвы ограничиться для него домашним арестом по делу о покушении на мошенничество, сообщил журналистам адвокат Игорь Шабанов."Мы просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, о залоге речь не шла", - сказал адвокат.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России).Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.При этом в биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210702/baturin-1739541447.html

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россия, игорь шабанов, виктор батурин, елена батурина, москва, сочи, интеко, происшествия