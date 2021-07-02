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Защита Батурина просила суд о домашнем аресте
Защита Батурина просила суд о домашнем аресте - РИА Новости, 02.07.2021
Защита Батурина просила суд о домашнем аресте
Защита известного бизнесмена Виктора Батурина просила Басманный суд Москвы ограничиться для него домашним арестом по делу о покушении на мошенничество, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:49
2021-07-02T15:49
россия
игорь шабанов
виктор батурин
елена батурина
москва
сочи
интеко
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Защита известного бизнесмена Виктора Батурина просила Басманный суд Москвы ограничиться для него домашним арестом по делу о покушении на мошенничество, сообщил журналистам адвокат Игорь Шабанов."Мы просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, о залоге речь не шла", - сказал адвокат.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России).Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.При этом в биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.
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россия, игорь шабанов, виктор батурин, елена батурина, москва, сочи, интеко, происшествия
Защита Батурина просила суд о домашнем аресте
15:49 02.07.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание по делу В.Батурина в Гагаринском суде Москвы
Заседание по делу В.Батурина в Гагаринском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Защита бизнесмена Батурина просила суд о домашнем аресте по делу о покушении на мошенничество

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Защита известного бизнесмена Виктора Батурина просила Басманный суд Москвы ограничиться для него домашним арестом по делу о покушении на мошенничество, сообщил журналистам адвокат Игорь Шабанов.
"Мы просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, о залоге речь не шла", - сказал адвокат.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России).
Заседание по делу В.Батурина в Гагаринском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.
При этом в биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.
 
РоссияИгорь ШабановВиктор БатуринЕлена БатуринаМоскваСочиИнтекоПроисшествия
 
 
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